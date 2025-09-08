Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment
La conductora d'un turisme ha mort en un xoc frontal a la GI-555 a Sils aquest matí. Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment al quilòmetre 1,8 de la carretera, al voltant de les 6 del matí. A conseqüència del xoc, la conductora d'un dels cotxes ha mort i l'altra ha resultat ferida greu i ha sigut traslladada a l'Hospital Josep Trueta.
Arran del sinistre, la via s'ha tallat en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM.
Amb aquesta víctima, són 99 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.
