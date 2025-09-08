Lloret impulsa una campanya de bones pràctiques en la gestió de residus amb fulletons multilingües
La iniciativa neix de l’associació del nucli antic i la voluntat és ampliar-la progressivament a la resta de barris de la vila
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha editat un fulletó informatiu per fomentar hàbits responsables en la gestió de residus i millorar la neteja i la convivència a la via pública. La proposta, sorgida de les taules de convivència del Pla Lloret Actua, porta com a lema “Fem-ho bé” i recull consells pràctics sobre l’ús correcte de contenidors i papereres, els horaris per treure la fracció de rebuig o la utilització del servei de recollida de voluminosos. També es recorda la prohibició d’alimentar animals a l’espai públic i l’ús dels cendrers per a les burilles. Totes aquestes normes de conducta figuren en l’articulat de l’Ordenança de civisme i convivència i el seu incompliment poden suposar infraccions de fins a 750 euros.
El fulletó s’ha editat en sis idiomes —català, castellà, ucraïnès, hindi, àrab i anglès— per arribar al màxim de població possible. En total s’han imprès 1.000 unitats que, en una primera fase, es repartiran porta a porta al nucli antic amb la col·laboració de l’associació de veïns, l’equip del PLAC i els agents comunitaris.
Segons la regidora de Medi Ambient, Vereda López, ha explicat que “es tracta d’una proposta que va sorgir en les taules de convivència del Pla Lloret Actua i que servirà per sensibilitzar la ciutadania pel correcte abocament dels residus”. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que “és molt important incidir en petits gestos, com seria en aquesta ocasió, conscienciar sobre el bon ús de contenidors i papereres, per tal d’afavorir una bona convivència, el respecte i el manteniment de l’espai públic”.
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna