Més de 2.100 persones participen en les activitats d'estiu a la platja de Tossa, un 30% més que l'any passat
Les sessions de ioga s'han doblat i han triplicat la participació
El públic assistent ha sigut majoritàriament femení
Aquest estiu la platja de Tossa de Mar ha acollit un total de 2.142 participants en les activitats gratuïtes de ioga, taitxí i aquagym, un increment del 30% respecte al 2024. La iniciativa, que combina salut, esport i turisme, s’ha consolidat com una de les propostes més destacades de l’estiu al municipi.
El ioga ha estat l’activitat amb un creixement més notable: ha passat de 10 a 20 sessions i de 290 a 854 participants. El taitxí ha reunit 338 persones en 9 sessions i l’aquagym, amb 15 sessions, ha comptat amb 950 assistents. Les mitjanes d’assistència han estat de 42 persones al ioga, 37 al taitxí i 63 a l’aquagym.
El perfil del públic que hi ha participat ha sigut majoritàriament femení, amb un 90% de dones entre les participants. L’Ajuntament destaca que el programa ha contribuït a promoure un estiu actiu i saludable, aprofitant l’entorn privilegiat de la platja com a espai de benestar.
La iniciativa, organitzada per les àrees d’Esports i Medi Ambient amb el suport de Dipsalut de la Diputació de Girona, ha comptat també amb la col·laboració d’empreses locals i establiments de la vila: Sa Riera, Fruites Vidal Tresserras, Reformes i Construcions Xirgu, Vilamajó Netejes, Eko Netejes i el Quiosc Bar Platja Gran que ha permès consolidar una programació que cada any guanya més adeptes.
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna