Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 2.100 persones participen en les activitats d'estiu a la platja de Tossa, un 30% més que l'any passat

Les sessions de ioga s'han doblat i han triplicat la participació

El públic assistent ha sigut majoritàriament femení

Una classe d'Aquagym a la platja de Tossa de Mar.

Una classe d'Aquagym a la platja de Tossa de Mar. / Ajuntament de Tossa de Mar

Redacció

Redacció

Tossa de Mar

Aquest estiu la platja de Tossa de Mar ha acollit un total de 2.142 participants en les activitats gratuïtes de ioga, taitxí i aquagym, un increment del 30% respecte al 2024. La iniciativa, que combina salut, esport i turisme, s’ha consolidat com una de les propostes més destacades de l’estiu al municipi.

El ioga ha estat l’activitat amb un creixement més notable: ha passat de 10 a 20 sessions i de 290 a 854 participants. El taitxí ha reunit 338 persones en 9 sessions i l’aquagym, amb 15 sessions, ha comptat amb 950 assistents. Les mitjanes d’assistència han estat de 42 persones al ioga, 37 al taitxí i 63 a l’aquagym.

El perfil del públic que hi ha participat ha sigut majoritàriament femení, amb un 90% de dones entre les participants. L’Ajuntament destaca que el programa ha contribuït a promoure un estiu actiu i saludable, aprofitant l’entorn privilegiat de la platja com a espai de benestar.

La iniciativa, organitzada per les àrees d’Esports i Medi Ambient amb el suport de Dipsalut de la Diputació de Girona, ha comptat també amb la col·laboració d’empreses locals i establiments de la vila: Sa Riera, Fruites Vidal Tresserras, Reformes i Construcions Xirgu, Vilamajó Netejes, Eko Netejes i el Quiosc Bar Platja Gran que ha permès consolidar una programació que cada any guanya més adeptes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
  2. Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
  3. Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
  4. Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  5. La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
  6. Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
  7. Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
  8. Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna

Més de 2.100 persones participen en les activitats d'estiu a la platja de Tossa, un 30% més que l'any passat

Més de 2.100 persones participen en les activitats d'estiu a la platja de Tossa, un 30% més que l'any passat

Destinaran més de mig milió d'euros a millorar l’ocupabilitat juvenil a Girona

Destinaran més de mig milió d'euros a millorar l’ocupabilitat juvenil a Girona

Apareix la primera teràpia amb cèl·lules mare per tractar afeccions en les mascotes

Apareix la primera teràpia amb cèl·lules mare per tractar afeccions en les mascotes

Un grup impulsa accions per "salvar" el castell de Montjuïc de Girona

Un grup impulsa accions per "salvar" el castell de Montjuïc de Girona

Les fotos de la trobada per reclamar la recuperació del Castell de Montjuïc

Les fotos de la trobada per reclamar la recuperació del Castell de Montjuïc

Concentració a Salt per denunciar que Educació ha fet una "reducció encoberta" d'educadors socials a les aules

Concentració a Salt per denunciar que Educació ha fet una "reducció encoberta" d'educadors socials a les aules

Les fotos de la protesta a Salt per denunciar que Educació ha fet una "reducció encoberta" d'educadors socials

Les fotos de la protesta a Salt per denunciar que Educació ha fet una "reducció encoberta" d'educadors socials

Lloret impulsa una campanya de bones pràctiques en la gestió de residus amb fulletons multilingües

Lloret impulsa una campanya de bones pràctiques en la gestió de residus amb fulletons multilingües
Tracking Pixel Contents