Blanes recapta 5.141 € en la Col·lecta d’Estiu contra el càncer
La col·laboració de les voluntàries i voluntaris amb la coneguda guardiola ha estat una vegada més clau per poder assolir aquesta recaptació
Aquest passat cap de setmana Blanes ha tornat a demostrar el seu compromís amb la lluita contra el càncer, celebrant la tradicional Col·lecta Popular d’Estiu de l’AECC Catalunya Contra el Càncer. Inicialment prevista per a l’agost, l’activitat es va ajornar a causa de l’onada de calor i finalment s’ha pogut dur a terme amb èxit el dissabte i diumenge, coincidint amb una alta afluència de visitants al municipi.
El resultat ha estat una recaptació de 5.141 €, pràcticament la mateixa xifra que l’any passat. Això permet consolidar els resultats després d’uns anys de descens: el 2023 es van recollir 6.366 € i el 2022 fins a 6.991 €, mentre que el 2024 ja es va notar un descens que enguany s’ha mantingut estable.
Voluntariat i taules solidàries
Al llarg del cap de setmana, una seixantena de voluntàries i voluntaris es van distribuir en diferents punts de Blanes, amb les guardioles verdes i les tradicionals taules solidàries. Molts ciutadans i visitants van fer les seves aportacions, ja fos en metàl·lic o amb targeta bancària, una opció que cada any guanya més pes i facilita la participació.
Des de l’AECC Blanes s’ha destacat que la implicació del voluntariat ha estat clau per mantenir el nivell de recaptació, tot i que el nombre de col·laboradors ha disminuït respecte d’altres anys. L’entitat també ha volgut agrair la solidaritat de la població, recordant que cada aportació, per petita que sigui, contribueix a la recerca i a donar suport a les persones que conviuen amb la malaltia.
Un gest solidari amb valor afegit
A més de la recollida de donatius, les persones voluntàries van oferir als participants petits obsequis simbòlics, com cintes, gomets o globus, reforçant així l’esperit festiu i comunitari d’aquesta iniciativa solidària. Una vegada més, Blanes ha mostrat que, amb la suma de molts petits gestos, es pot avançar en la lluita contra el càncer.
