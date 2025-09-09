Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes recapta 5.141 € en la Col·lecta d’Estiu contra el càncer

La col·laboració de les voluntàries i voluntaris amb la coneguda guardiola ha estat una vegada més clau per poder assolir aquesta recaptació

Una imatge de dissabte de la Col·lecta d'Estiu contra el càncer.

Redacció

Blanes

Aquest passat cap de setmana Blanes ha tornat a demostrar el seu compromís amb la lluita contra el càncer, celebrant la tradicional Col·lecta Popular d’Estiu de l’AECC Catalunya Contra el Càncer. Inicialment prevista per a l’agost, l’activitat es va ajornar a causa de l’onada de calor i finalment s’ha pogut dur a terme amb èxit el dissabte i diumenge, coincidint amb una alta afluència de visitants al municipi.

El resultat ha estat una recaptació de 5.141 €, pràcticament la mateixa xifra que l’any passat. Això permet consolidar els resultats després d’uns anys de descens: el 2023 es van recollir 6.366 € i el 2022 fins a 6.991 €, mentre que el 2024 ja es va notar un descens que enguany s’ha mantingut estable.

Voluntariat i taules solidàries

Al llarg del cap de setmana, una seixantena de voluntàries i voluntaris es van distribuir en diferents punts de Blanes, amb les guardioles verdes i les tradicionals taules solidàries. Molts ciutadans i visitants van fer les seves aportacions, ja fos en metàl·lic o amb targeta bancària, una opció que cada any guanya més pes i facilita la participació.

Des de l’AECC Blanes s’ha destacat que la implicació del voluntariat ha estat clau per mantenir el nivell de recaptació, tot i que el nombre de col·laboradors ha disminuït respecte d’altres anys. L’entitat també ha volgut agrair la solidaritat de la població, recordant que cada aportació, per petita que sigui, contribueix a la recerca i a donar suport a les persones que conviuen amb la malaltia.

Un gest solidari amb valor afegit

A més de la recollida de donatius, les persones voluntàries van oferir als participants petits obsequis simbòlics, com cintes, gomets o globus, reforçant així l’esperit festiu i comunitari d’aquesta iniciativa solidària. Una vegada més, Blanes ha mostrat que, amb la suma de molts petits gestos, es pot avançar en la lluita contra el càncer.

