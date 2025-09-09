Intervenen 27 kg de seitó sense etiquetar en una inspecció al port de Blanes
Els Mossos han denunciat dos peixaters per manca de traçabilitat i compra fora de llotja
Els Mossos d’Esquadra han intervingut 27 quilos de seitó durant una inspecció al port de Blanes. El peix es trobava sense cap tipus d’etiqueta ni documentació i estava en mans de dos peixaters.
Els agents han denunciat els venedors en aplicació de la Llei de pesca i acció marítimes per manca de traçabilitat del producte i per haver-lo adquirit fora de la llotja.
