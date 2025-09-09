Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intervenen 27 kg de seitó sense etiquetar en una inspecció al port de Blanes

Els Mossos han denunciat dos peixaters per manca de traçabilitat i compra fora de llotja

Part del seitó que els Mossos han intervingut al port de Blanes.

Part del seitó que els Mossos han intervingut al port de Blanes. / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Blanes

Els Mossos d’Esquadra han intervingut 27 quilos de seitó durant una inspecció al port de Blanes. El peix es trobava sense cap tipus d’etiqueta ni documentació i estava en mans de dos peixaters.

Els agents han denunciat els venedors en aplicació de la Llei de pesca i acció marítimes per manca de traçabilitat del producte i per haver-lo adquirit fora de la llotja.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents