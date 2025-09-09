Marimurtra impulsa tallers de jardineria i hort per a fomentar el benestar de la gent gran
El programa inclou setze sessions que es faran entre setembre i desembre
El Jardí Botànic Marimurtra ha estrenat avui un cicle de tallers de jardineria i hort adreçat a la gent gran, organitzat per la Fundació Carl Faust amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank. L’activitat combina teoria i pràctica amb l’objectiu de millorar la salut física i emocional dels participants, afavorint tant l’exercici com la socialització i l’estimulació cognitiva.
La sessió inaugural ha comptat amb la presència del director general del Jardí Botànic Marimurtra, Josep Borrell, i de la representant de CaixaBank, Núria Domingo. Al llarg dels propers mesos, les persones inscrites participaran en quatre tallers temàtics: jardineria, creació d’un hort, plantes remeieres i preparació d’un herbari, als quals s’hi afegirà una activitat de decoració nadalenca amb elements naturals del Jardí.
Els tallers es realitzen els dimarts d’11 a 13 h i es divideixen en quatre grups amb calendari propi. Fins al novembre, les sessions tenen lloc a Marimurtra, mentre que les del desembre es traslladaran al Casal Benet Ribas. En total, hi prendran part unes 80 persones, amb la guia de l’experta Anna Colomer, de l’entitat deBosc.
La Fundació Carl Faust, creada el 1951 per l’impulsor del Jardí Botànic, manté com a missió preservar i difondre l’estudi de la biologia mediterrània i la botànica, promovent la recerca i la divulgació científica. A través de l'àmplia xarxa d'oficines de CaixaBank, la més gran d'Espanya, els professionals poden detectar les necessitats més urgents i properes de cada territori i canalitzar les ajudes de la Fundació "la Caixa" dirigides a donar resposta a aquestes necessitats. El 2024, es van donar suport gairebé 5.625 projectes de prop de 5.300 entitats socials.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona