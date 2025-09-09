Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescat en grua d'un veí atrapat en l’incendi d'un pis a Hostalric

Set dotacions dels Bombers han intervingut en un edifici de l’avinguda Coronel Estrada, on també s'han desallotjat dues persones del primer pis

L'incendi a Hostalric

L'incendi a Hostalric / Tu no ets d'Hostalric si no...

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Hostalric

Un veí ha estat rescatat amb una grua després de quedar atrapat al balcó durant l’incendi d’un pis a Hostalric aquest dimarts al matí. El foc s'ha originat al segon pis d'un edifici de dues plantes situat a l’avinguda Coronel Estrada i ha cremat el menjador i una habitació.

En l'actuació, els Bombers de la Generalitat han mobilitzat set dotacions. A banda de la persona rescatada al segon pis, dues més que eren al primer pis han estat desallotjades de manera preventiva.

L'avís s’ha rebut cap a les deu del matí i els efectius han treballat durant prop d’una hora i mitja per extingir les flames i ventilar l’immoble. A dos quarts de dotze han donat per acabada la intervenció, mentre la Policia Local s’ha quedat a la zona per comprovar l’estat estructural de l’edifici.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
  2. Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
  3. La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
  4. Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
  5. La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
  6. Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
  7. Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
  8. Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»

Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot

Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot

L'empresa INDCAR d'Arbúcies formalitza un acord d'integració amb Car-bus.net

L'empresa INDCAR d'Arbúcies formalitza un acord d'integració amb Car-bus.net

Que no t'enganyin: A la feina tens dret a un descans remunerat d'aquesta durada

Que no t'enganyin: A la feina tens dret a un descans remunerat d'aquesta durada

Més de 1.730 estudiants participen en l’activitat d’acollida que impulsen l’Ajuntament de Girona i la UdG

Més de 1.730 estudiants participen en l’activitat d’acollida que impulsen l’Ajuntament de Girona i la UdG

Les imatges del projecte de realitat mixta a Casa Cacao

Les imatges del projecte de realitat mixta a Casa Cacao

El Bàsquet Girona disputarà la majoria de partits entre els dissabtes a la tarda i els diumenges al migdia

El Bàsquet Girona disputarà la majoria de partits entre els dissabtes a la tarda i els diumenges al migdia

Rescat en grua d'un veí atrapat en l’incendi d'un pis a Hostalric

Rescat en grua d'un veí atrapat en l’incendi d'un pis a Hostalric

L'Escolania de Montserrat, Valeria Castro i Krimmel amb el «Winterreise», a l'Auditori de Girona

L'Escolania de Montserrat, Valeria Castro i Krimmel amb el «Winterreise», a l'Auditori de Girona
Tracking Pixel Contents