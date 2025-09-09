Rescat en grua d'un veí atrapat en l’incendi d'un pis a Hostalric
Set dotacions dels Bombers han intervingut en un edifici de l’avinguda Coronel Estrada, on també s'han desallotjat dues persones del primer pis
Un veí ha estat rescatat amb una grua després de quedar atrapat al balcó durant l’incendi d’un pis a Hostalric aquest dimarts al matí. El foc s'ha originat al segon pis d'un edifici de dues plantes situat a l’avinguda Coronel Estrada i ha cremat el menjador i una habitació.
En l'actuació, els Bombers de la Generalitat han mobilitzat set dotacions. A banda de la persona rescatada al segon pis, dues més que eren al primer pis han estat desallotjades de manera preventiva.
L'avís s’ha rebut cap a les deu del matí i els efectius han treballat durant prop d’una hora i mitja per extingir les flames i ventilar l’immoble. A dos quarts de dotze han donat per acabada la intervenció, mentre la Policia Local s’ha quedat a la zona per comprovar l’estat estructural de l’edifici.
