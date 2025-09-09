Vidreres ja té nous representants del pubillatge
Jan Genover i Maria Morales han estat escollits Hereu i Pubilla 2025 en el marc de la Festa Major
Durant la Festa Major de Vidreres s’ha celebrat el procés popular per escollir els nous representants del pubillatge. El veïnat del municipi ha triat Jan Genover com a Hereu i Maria Morales com a Pubilla d’aquest 2025.
En l’acte també es van proclamar les dames i fadrins que acompanyaran els nous representants: Ivette Parera (1a dama), Meritxell del Valle (2a dama) i Abril Hernández (3a dama); així com Iscle Batllosera (1r fadrí), Pau Barti (2n fadrí) i Roc Maynegre (3r fadrí).
Des de l'Ajuntament s'ha agraït a tots els candidats i a la ciutadania per la seva implicació, així com al pubillatge sortint per la feina feta durant aquest temps de representació del municipi.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona