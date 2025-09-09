Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vidreres ja té nous representants del pubillatge

Jan Genover i Maria Morales han estat escollits Hereu i Pubilla 2025 en el marc de la Festa Major

Una foto amb els escollits i les escollides.

Una foto amb els escollits i les escollides. / Ajuntament de Vidreres

Redacció

Redacció

Vidreres

Durant la Festa Major de Vidreres s’ha celebrat el procés popular per escollir els nous representants del pubillatge. El veïnat del municipi ha triat Jan Genover com a Hereu i Maria Morales com a Pubilla d’aquest 2025.

En l’acte també es van proclamar les dames i fadrins que acompanyaran els nous representants: Ivette Parera (1a dama), Meritxell del Valle (2a dama) i Abril Hernández (3a dama); així com Iscle Batllosera (1r fadrí), Pau Barti (2n fadrí) i Roc Maynegre (3r fadrí).

Des de l'Ajuntament s'ha agraït a tots els candidats i a la ciutadania per la seva implicació, així com al pubillatge sortint per la feina feta durant aquest temps de representació del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents