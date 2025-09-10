Blanes acull un projecte per conscienciar la ciutadania sobre la ciberseguretat
El camío de l'institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) estarà instal·lat fins dissabte a l'esplanada del costat del pavelló.
Blanes és aquests dies l’escenari del Roadshow #ExperienciaINCIBE, un projecte itinerant de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) per conscienciar sobre l’ús segur d’Internet. El camió desplegable, que recorrerà diferents punts de l’Estat, estarà instal·lat fins dissabte a l’esplanada del costat de l’antic pavelló d’esports, amb horari de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. L’entrada és lliure i gratuïta.
Activitats per a tots els públics
L’objectiu és apropar la cultura de la ciberseguretat a tota la ciutadania, amb activitats pràctiques i divulgatives pensades per a públics de totes les edats. Tant a l’interior del camió com a l’espai exterior hi ha tallers, jocs, xerrades i fins i tot un escape room per aprendre a identificar riscos digitals i gestionar amenaces.
Aquest roadshow, finançat amb fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és l’única parada prevista a les comarques gironines i ja ha rebut la visita d’escolars i veïns interessats. Dimarts, coincidint amb la seva obertura, l’alcalde Jordi Hernández i representants municipals van visitar les instal·lacions i participar en algunes de les propostes.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia