Blanes acull un projecte per conscienciar la ciutadania sobre la ciberseguretat

El camío de l'institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) estarà instal·lat fins dissabte a l'esplanada del costat del pavelló.

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, fent una visita a l'instal·lació.

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, fent una visita a l'instal·lació. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Blanes

Blanes és aquests dies l’escenari del Roadshow #ExperienciaINCIBE, un projecte itinerant de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) per conscienciar sobre l’ús segur d’Internet. El camió desplegable, que recorrerà diferents punts de l’Estat, estarà instal·lat fins dissabte a l’esplanada del costat de l’antic pavelló d’esports, amb horari de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. L’entrada és lliure i gratuïta.

Activitats per a tots els públics

L’objectiu és apropar la cultura de la ciberseguretat a tota la ciutadania, amb activitats pràctiques i divulgatives pensades per a públics de totes les edats. Tant a l’interior del camió com a l’espai exterior hi ha tallers, jocs, xerrades i fins i tot un escape room per aprendre a identificar riscos digitals i gestionar amenaces.

Aquest roadshow, finançat amb fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és l’única parada prevista a les comarques gironines i ja ha rebut la visita d’escolars i veïns interessats. Dimarts, coincidint amb la seva obertura, l’alcalde Jordi Hernández i representants municipals van visitar les instal·lacions i participar en algunes de les propostes.

