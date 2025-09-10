Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret celebra la 5a edició del Drone Festival amb un homenatge a la seva història i patrimoni

Els dies 12 i 13 de setembre, la platja de Lloret acollirà dos espectacles lumínics amb 300 drons, una experiència immersiva i sostenible dedicada a la vila

Una imatge del Lloret Drone Festival en una edició passada.

Una imatge del Lloret Drone Festival en una edició passada. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

Aquest divendres i dissabte arriba la cinquena edició del Lloret Drone Festival, que enguany tindrà com a protagonista la història i el patrimoni cultural de Lloret de Mar. El públic podrà gaudir de dos espectacles diferents on es representaran espais i escenes emblemàtiques de la vila, reconeixibles per a tots els lloretencs i lloretenques.

L’edició d’enguany compta amb 300 drons, és a dir, 100 més que l’any passat, que il·luminaran el cel amb formes i coreografies espectaculars acompanyades de música, convertint el show en una experiència immersiva. Tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, “es tracta d’un espectacle sostenible, respectuós amb el medi ambient, perquè no genera residus, ni sorolls estridents”.

Per la seva banda, l’alcalde Adrià Lamelas convida a tothom a gaudir de l'espectacle i assenyala que “és una doble satisfacció poder comptar amb un esdeveniment d’aquest nivell, de gran qualitat i que, a més, té Lloret de Mar com a temàtica del show lumínic. És també una bona manera de gaudir del nostre patrimoni i la nostra història”.

El Lloret Drone Festival tindrà lloc a la platja de Lloret, davant del Club Nàutic, aquest divendres i dissabte a les 21 h, i anirà a càrrec de l’empresa CroStars Aerial Shows SL.

