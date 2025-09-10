Lloret celebra la 5a edició del Drone Festival amb un homenatge a la seva història i patrimoni
Els dies 12 i 13 de setembre, la platja de Lloret acollirà dos espectacles lumínics amb 300 drons, una experiència immersiva i sostenible dedicada a la vila
Aquest divendres i dissabte arriba la cinquena edició del Lloret Drone Festival, que enguany tindrà com a protagonista la història i el patrimoni cultural de Lloret de Mar. El públic podrà gaudir de dos espectacles diferents on es representaran espais i escenes emblemàtiques de la vila, reconeixibles per a tots els lloretencs i lloretenques.
L’edició d’enguany compta amb 300 drons, és a dir, 100 més que l’any passat, que il·luminaran el cel amb formes i coreografies espectaculars acompanyades de música, convertint el show en una experiència immersiva. Tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, “es tracta d’un espectacle sostenible, respectuós amb el medi ambient, perquè no genera residus, ni sorolls estridents”.
Per la seva banda, l’alcalde Adrià Lamelas convida a tothom a gaudir de l'espectacle i assenyala que “és una doble satisfacció poder comptar amb un esdeveniment d’aquest nivell, de gran qualitat i que, a més, té Lloret de Mar com a temàtica del show lumínic. És també una bona manera de gaudir del nostre patrimoni i la nostra història”.
El Lloret Drone Festival tindrà lloc a la platja de Lloret, davant del Club Nàutic, aquest divendres i dissabte a les 21 h, i anirà a càrrec de l’empresa CroStars Aerial Shows SL.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona