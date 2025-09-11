Blanes acull la primera edició d’Expocasió amb més de 500 vehicles d’ocasió i Km 0
La fira, organitzada per JAS Edicions i l’Ajuntament, estarà oberta fins diumenge a l’esplanada dels Pins coincidint amb el pont de la Diada
Aquest dijous s’ha inaugurat a Blanes la primera edició d’Expocasió, la fira de vehicles de segona mà i quilòmetre 0 que reuneix més de 500 unitats de tot tipus: cotxes, furgonetes, motos, autocaravanes i campers. El certamen, organitzat per JAS amb el suport del Departament de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, s’allotja fins diumenge a l’esplanada de l’antic pavelló d’Els Pins.
L’acte inaugural ha estat presidit per l’alcalde Jordi Hernández i el regidor de Fires i Festes, Quique Pérez, acompanyats pels organitzadors i altres regidors. Durant la visita, ja s'han registrat les primeres vendes, amb compradors tant de Blanes com d’altres municipis més llunyans, com per exemple Cerdanyola del Vallès.
Expocasió arriba a Blanes després de consolidar-se amb onze edicions a Fornells de la Selva i tres a la Bisbal d’Empordà, convertint-se en una fira de referència al territori gironí. Els vehicles exposats, majoritàriament de concessionaris oficials, compten amb revisió i garantia, i es poden adquirir amb promocions i ofertes especials.
El recinte obre cada dia de 10 a 20 h, amb entrada gratuïta, servei de bar i aparcament lliure al costat.
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis