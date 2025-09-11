Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes acull la primera edició d’Expocasió amb més de 500 vehicles d’ocasió i Km 0

La fira, organitzada per JAS Edicions i l’Ajuntament, estarà oberta fins diumenge a l’esplanada dels Pins coincidint amb el pont de la Diada

La primera edició d'Expocasió de Blanes en una imatge.

La primera edició d'Expocasió de Blanes en una imatge. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Redacció

Blanes

Aquest dijous s’ha inaugurat a Blanes la primera edició d’Expocasió, la fira de vehicles de segona mà i quilòmetre 0 que reuneix més de 500 unitats de tot tipus: cotxes, furgonetes, motos, autocaravanes i campers. El certamen, organitzat per JAS amb el suport del Departament de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, s’allotja fins diumenge a l’esplanada de l’antic pavelló d’Els Pins.

L’acte inaugural ha estat presidit per l’alcalde Jordi Hernández i el regidor de Fires i Festes, Quique Pérez, acompanyats pels organitzadors i altres regidors. Durant la visita, ja s'han registrat les primeres vendes, amb compradors tant de Blanes com d’altres municipis més llunyans, com per exemple Cerdanyola del Vallès.

Expocasió arriba a Blanes després de consolidar-se amb onze edicions a Fornells de la Selva i tres a la Bisbal d’Empordà, convertint-se en una fira de referència al territori gironí. Els vehicles exposats, majoritàriament de concessionaris oficials, compten amb revisió i garantia, i es poden adquirir amb promocions i ofertes especials.

El recinte obre cada dia de 10 a 20 h, amb entrada gratuïta, servei de bar i aparcament lliure al costat.

