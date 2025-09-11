El FeÇtival Octubre torna a Maçanet amb música, circ, poesia i humor
Del 10 al 19 d'octubre, el municipi es convertirà en un escenaru cultural amb espectacles per a tots els públics
Maçanet de la Selva es prepara per acollir la sisena edició del FeÇtival Octubre, que del 10 al 19 d’octubre oferirà una programació variada amb música, poesia, circ i humor. El certamen s’ha consolidat com una cita cultural de referència a la tardor, amb propostes pensades tant per al públic familiar com per als amants de les arts escèniques.
Entre els plats forts hi ha l’espectacle clown Calor de Circ Kikolas, el concert de piano Venus de Laura Andrés i el concert acústic de Mariona Escoda, una de les veus emergents més potents del moment a Catalunya. També hi haurà espais per a la diversió en família amb La festa dels Germans Cartoon, o propostes singulars com el berenar musical amb Maria Soler al Casal de Jubilats.
Com a novetat, el festival incorpora l’espectacle d’improvisació Improshow, de Planeta Impro, que actuarà per primera vegada a Maçanet.
"Amb aquesta combinació d'actuacions, el Feçtival Octubre vol continuar apropant la cultura a tota la ciutadania, siguin grans com petits, oferint un espai de trobada artística en diversos espais del municipi", explica la regidora de Cultura, Lídia Campeny.
La majoria d’activitats són gratuïtes, i les entrades per als espectacles de pagament ja es poden adquirir a tickets.maçanetdelaselva.cat. Com a novetat, l’organització ofereix un pack especial que combina els concerts de Laura Andrés i Mariona Escoda per només 15 €.
