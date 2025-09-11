La hissada de la senyera i l’ofrena a Companys centren la Diada a Blanes
L’alcalde Jordi Hernández presideix uns actes institucionals marcats per la solemnitat i la participació ciutadana
Blanes ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya amb els actes institucionals tradicionals: la hissada de la senyera al balcó consistorial i l’ofrena floral al monument a Lluís Companys. Les dues cerimònies han estat encapçalades per l’alcalde, Jordi Hernández, i han comptat amb la participació de la corporació municipal, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
La jornada ha començat a les deu del matí al passeig de Dintre, davant la façana principal de l’Ajuntament. Des del balcó consistorial s’ha hissat la senyera, acompanyada de dues grans banderes que s’han desplegat fins a terra. L’himne nacional, Els Segadors, ha sonat en directe interpretat per la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, sota la direcció de Jordi Sacristan, i la veu de la cantant Sofía Benítez, que han donat un to solemne a l’acte. La cerimònia s’ha iniciat amb la formació d’un destacament de la Policia Local, que ha estat saludat per l’alcalde acompanyat pel cap del cos, Javier Jarillo, i el cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra, Daniel López. Després de la salutació, Hernández s’ha situat al costat dels regidors i regidores de l’Ajuntament per presidir l’acte.
Ofrena floral
Tot seguit, la comitiva s’ha traslladat al monument a Lluís Companys, on s’ha fet l’ofrena floral en record de l’expresident de la Generalitat afusellat pel franquisme. L’alcalde i els portaveus dels grups municipals han dipositat un centre davant el monòlit, i l’acte s’ha tancat amb una nova interpretació de l’himne nacional.Després de l’ofrena institucional, quatre formacions polítiques –PSC, ERC, Blanes En Comú Podem i Junts per Blanes– han fet la seva ofrena pròpia. Els membres de BECP hi han afegit, com en anys anteriors, la interpretació de La Internacional a banda d’Els Segadors.
Els actes institucionals han donat pas a la programació cultural de la Diada, que continua aquest vespre amb una audició de sardanes al Banc dels Músics del passeig de Mar. La Cobla La Flama de Farners hi interpretarà peces com Record d’Artesa, de Jordi Molina; Belle Epoque, d’Enric Ortí; La Font de la Sardana, de Jordi Paulí, i Blanes Festiu, de Josep Albertí, que tancarà la vetllada.
