Hostalric es prepara per viure les Festes de Sant Miquel 2025 amb tradició, cultura i molta vida al carrer
Del 26 al 29 de setembre, el municipi acollirà un programa farcit d’activitats que combinen història, patrimoni i esperit comunitari
L’Ajuntament d’Hostalric ha presentat el programa d’actes de les Festes de Sant Miquel 2025, que tindran lloc del 26 al 29 de setembre. Aquesta 35a edició arriba carregada de propostes que uneixen la tradició amb una clara aposta per la cultura i la participació veïnal.
Prop d’una quinzena d’entitats i negocis locals col·laboren en l’organització, fet que es tradueix en un cap de setmana ple d’activitats diverses: mercat de productes artesanals, activitats familiars, concerts, danses tradicionals i activitats esportives i lúdiques.
Entre les cites més destacades hi ha l’exposició de pintures sobre els bandolers del segle XVII, instal·lada a Can Riera, un edifici del nucli antic recentment rehabilitat i convertit en els Apartaments Torre dels Bous. També hi brillarà la tercera edició del tast de vins de la Vinateria Comas Calls, que oferirà al públic l’oportunitat de descobrir productes de qualitat en un ambient distès i festiu.
Un altre dels moments més esperats serà, un any més, la recreació històrica d’un campament napoleònic al Castell d’Hostalric, en el marc de la Guerra del Francès. L’activitat comptarà amb representacions immersives a càrrec dels Miquelets de Girona i altres grups especialitzats en recreació històrica.
Les Festes de Sant Miquel 2025 reafirmen Hostalric com un referent en la preservació i difusió del seu patrimoni, alhora que posen en valor la cultura i la força del seu teixit associatiu.
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis