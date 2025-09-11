Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hostalric es prepara per viure les Festes de Sant Miquel 2025 amb tradició, cultura i molta vida al carrer

Del 26 al 29 de setembre, el municipi acollirà un programa farcit d’activitats que combinen història, patrimoni i esperit comunitari

Una imatge de la Fira de Sant Miquel d'una edició anterior. / Ajuntament d'Hostalric

L’Ajuntament d’Hostalric ha presentat el programa d’actes de les Festes de Sant Miquel 2025, que tindran lloc del 26 al 29 de setembre. Aquesta 35a edició arriba carregada de propostes que uneixen la tradició amb una clara aposta per la cultura i la participació veïnal.

Prop d’una quinzena d’entitats i negocis locals col·laboren en l’organització, fet que es tradueix en un cap de setmana ple d’activitats diverses: mercat de productes artesanals, activitats familiars, concerts, danses tradicionals i activitats esportives i lúdiques.

Entre les cites més destacades hi ha l’exposició de pintures sobre els bandolers del segle XVII, instal·lada a Can Riera, un edifici del nucli antic recentment rehabilitat i convertit en els Apartaments Torre dels Bous. També hi brillarà la tercera edició del tast de vins de la Vinateria Comas Calls, que oferirà al públic l’oportunitat de descobrir productes de qualitat en un ambient distès i festiu.

Un altre dels moments més esperats serà, un any més, la recreació històrica d’un campament napoleònic al Castell d’Hostalric, en el marc de la Guerra del Francès. L’activitat comptarà amb representacions immersives a càrrec dels Miquelets de Girona i altres grups especialitzats en recreació històrica.

Les Festes de Sant Miquel 2025 reafirmen Hostalric com un referent en la preservació i difusió del seu patrimoni, alhora que posen en valor la cultura i la força del seu teixit associatiu.

