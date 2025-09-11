Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
Les víctimes són un veí de Sils de 54 anys i una veïna d'Amer de 23 anys
Una tercera persona ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada a l'Hospital Trueta
Dues persones han perdut la vida aquest dijous a la matinada en un xoc frontal al quilòmetre 691,7 de l'N-II a Vidreres.
Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment. A causa de l'accident, han mort els dos conductors dels vehicles, M.S. de 54 i veí de Sils, i E.B.S., de 23 anys i veïna d'Amer. Una tercera persona, passatgera d'un dels cotxes, ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Arran del sinistre, s'ha tallat la via en els dos sentits de la marxa i s'han activat nou dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers i quatre ambulàncies del SEM.
Amb aquestes, són 102 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis