Blanes reviu el llegat dels “americanos” amb visites guiades, conferència i música cubana
Més de mig miler de persones van participar a la jornada organitzada per l’Arxiu Municipal per mantenir viu el record dels indians
El passat dimecres 10 de setembre, Blanes va tornar a posar en valor la memòria dels indians, coneguts popularment com “americanos”, amb una jornada plena d’activitats que va repetir l’èxit d’anteriors edicions. La iniciativa, organitzada per l’Arxiu Municipal amb el suport de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya i altres col·laboracions, va començar al matí amb dues visites guiades que van aplegar prop de setanta persones. Els participants van poder conèixer de prop la documentació històrica que es conserva a l’Arxiu i descobrir alguns dels edificis més emblemàtics que testimonien aquell passat, com Can Gallet o Can Massó, actualment transformat en 'Casa Indiana Hotel Boutique'.
A la tarda, el Primer Casino de Blanes es va omplir per escoltar una conferència amb fotografies i documents de famílies d’emigrants, que van permetre repassar l’experiència dels gairebé dos mil blanencs que van marxar a Amèrica al segle XIX, principalment a Cuba. La jornada es va cloure amb un concert al Banc dels Músics del Passeig de Mar, on el cantant cubà Amelo d’La Habana va oferir a tothom qui va voler un repertori de cançons a base de salsa per ballar, rumba i les millors versions dels clàssics.
Amb més de mig miler d’assistents, la proposta va demostrar, un cop més, l’interès ciutadà per recordar i reflexionar sobre aquest capítol històric que forma part de la identitat de Blanes.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros