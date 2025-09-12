Lloret viurà la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb bus gratuït, activitats i el Dia sense cotxes
Del 16 al 22 de setembre, la ciutat impulsa un programa ple de propostes per fomentar una mobilitat més saludable i respectuosa amb l’entorn
Lloret de Mar celebrarà del 16 al 22 de setembre la Setmana de la Mobilitat Sostenible i, durant aquests dies, l’Ajuntament oferirà de manera gratuïta el servei de bus urbà per a tota la ciutadania. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha explicat que “la gratuïtat del transport urbà és una de les accions més destacades de la Setmana de la Mobilitat, a través de la qual volem promoure els hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables, com els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric”.
La programació inclourà un ampli ventall d’activitats. Des del dijous 18 fins al diumenge 21 de setembre, el tram del Passeig Marítim comprès entre l’Ajuntament i el Museu del Mar quedarà lliure de trànsit rodat i es convertirà en un espai de convivència amb propostes com l’activitat “Mou-te bé”, impulsada pel RACC i amb la participació de tots els centres educatius, així com la iniciativa “Cistelles al carrer!”, que permetrà gaudir de cistelles de bàsquet portàtils al passeig Agustí Font. El divendres 19 de setembre hi haurà una sessió de zumba a la tarda i el concert de Pacto entre Caballeros al vespre, mentre que el dissabte 20 tindrà lloc, al matí, la jornada tècnica “Avancem cap a una mobilitat més sostenible” a la Sala Polivalent de la Biblioteca, centrada en l’ordenació de la distribució de mercaderies. Al llarg de tot el dia, el Passeig Agustí Font acollirà propostes infantils com un bosc vertical i un circuit per a bicicletes, i al vespre s’hi celebrarà el concert dels Estopaos.
El diumenge 21 de setembre se celebrarà el Dia sense cotxes i el Passeig Marítim, des de l’avinguda Just Marlés fins a l’avinguda Pau Casals, quedarà obert exclusivament a vianants i bicicletes. La cita central de la jornada serà la Pedalada Popular, amb sortida a les 11 del matí des de la plaça de la Vila i un recorregut de sis quilòmetres per la xarxa de carrils bici municipals, que acabarà amb el sorteig de dues bicicletes elèctriques a les 13 h. Al llarg de la jornada també es podrà passar la inspecció tècnica de bicicletes, gaudir de jocs infantils i música al migdia amb un DJ, i a la tarda s’oferirà el concert d’en Rikus per als més petits.
L’alcalde, Adrià Lamelas, ha explicat que “amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible de Lloret volem posar l’accent en la importància de comptar amb una mobilitat que afavoreixi la qualitat de vida de tots els ciutadans, molt més sostenible i amb un millor aprofitament de l’espai públic. Des de Lloret de Mar hi apostem fermament”. El programa complet, així com les bases per participar en el sorteig de les bicicletes elèctriques, es pot consultar al web de l’Ajuntament.
