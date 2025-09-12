Tossa de Mar vol substituir la sala de vetlla que hi ha enmig de l'estació de busos per un tanatori
El consistori ja ha fet les tramitacions urbanístiques i un informe de viabilitat
L'Ajuntament de Tossa de Mar vol construir un tanatori al municipi que s'aixecarà al costat del cementiri. L'alcalde, Martí Pujals, explica que aquesta tardor es farà la licitació del projecte i preveuen que sigui en règim de concessió per tal que una empresa assumeixi el cost, n'amortitzi els serveis i al cap d'uns anys passi a mans municipals. L'empresa que gestioni el tanatori també ho farà del cementiri per tal que sigui un negoci més rendible econòmicament. El tanatori substituirà l'actual sala de vetlles que hi ha a Tossa de Mar, un petit espai que hi ha enmig de l'estació de busos. "És una sala molt precària", explica l'alcalde.
Tossa de Mar és un municipi de 6.274 habitants. L'alcalde, Martí Pujals, recorda que fins fa poc encara era "un petit poble costaner" i cada vegada que hi havia una defunció al municipi es mantenia la tradició de "fer la vetlla a casa". Fa uns deu anys, el consistori va decidir obrir una sala de vetlles perquè ja hi havia persones que no volien fer les vetlles a casa i demanava un espai al poble per tal de no haver-se de desplaçar fins a Lloret de Mar, on l'empresa funerària els presta el servei.
Per aquest motiu, van obrir una petita sala de vetlles enmig de l'estació de busos. En aquesta dècada, però, cada vegada hi ha més famílies que volen utilitzar la sala de vetlles. L'espai és petit i, a més, moltes vegades es troben amb interferències de turistes. "A vegades et trobes que entra gent per comprar un bitllet de bus enmig de la vetlla o demana a on són els lavabos", explica Pujals.
Ara, el govern local ha decidit fer un tanatori al municipi. Asseguren que volen oferir un "espai digne" per a les famílies quan hi hagi una defunció. La fórmula escollida pel govern local és una concessió. Això vol dir que una empresa privada s'encarregarà del projecte, segons els criteris que marca el consistori, assumirà tota la inversió i tindrà uns anys per amortitzar-la. Quan s'esgoti el termini fixat, les instal·lacions passaran a ser de titularitat municipal.
De moment, l'equip de govern s'ha encarregat de "totes les tramitacions urbanístiques". Avui dia, ja tenen llum verda de la comissió d'urbanisme del Govern a Girona per canviar els usos i que es pugui fer el tanatori. A més, la parcel·la on es projecta aquest equipament és municipal. Serà en un espai que hi ha al costat del cementiri i que actualment es fa servir com una extensió de l'aparcament que hi ha al costat.
En paral·lel, també s'ha fet un informe per comprovar la viabilitat del tanatori i garantir que l'empresa guanyadora de la concessió obtindrà beneficis. L'ajuntament preveu que l'edifici tingui dues sales de vetlla i un espai d'oratori amb capacitat de 80 persones. Això permetrà fer-hi les cerimònies d'enterrament en el mateix espai.
Ara tot el projecte està a consulta prèvia. Això vol dir que qualsevol persona pot opinar sobre el projecte. "La idea és que si algú veu que hem fet números malament o no hem tingut en compte algun criteri, ens avisi i rectificarem", explica l'alcalde. La intenció és que de cara a la tardor ja es pugui tirar endavant la licitació.
