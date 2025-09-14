Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació concedeix 8.694 euros per millorar i condicionar equipaments municipals de Lloret

S'han destinat a millores a les pistes d'atletisme, l'skate park i el camp de futbol

Pistes d'atletisme de Lloret de Mar

Pistes d'atletisme de Lloret de Mar / Ajuntament de Lloret

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha realitzat diverses actuacions de millora com la restauració de la biga de la coberta de la grada i del mur exterior de les pistes d’atletisme, reparació del tancament perimetral de l’skate park, així com també instal·lació de sistema de control i dosificació de clor al dipòsit de reg del camp de futbol del Molí.

Totes aquestes millores han estat possibles gràcies al suport de la Diputació de Girona, que aquest any ha atorgat una subvenció de 8.694 euros dins del programa A3, destinat al condicionament i millora dels equipaments municipals.

Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquest suport, que permet continuar invertint en els espais públics per garantir-ne un bon manteniment i un ús adequat per part de la ciutadania.

