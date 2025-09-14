L'ajuntament de Riells i Viabrea, "indignat" per la falta d'inversions i la "passivitat" de Territori
Per tercera vegada en poc temps s'ha hagut de tallar la Gi-552 per inundacions
L'ajuntament lamenta la falta de resposta del Govern davant les reiterades reclamacions que ha fet
Les fortes pluges van obligar dissabte al tancament del pont en ambdós sentits de la carretera GI-552 a Riells i Viabrea "per garantir la seguretat de la ciutadania". L'ajuntament recorda que es tracta de la tercera vegada en poc temps que s'ha de prendre aquesta mesura, "que no només suposa un inconvenient, sinó que esdevé un problema greu amb impacte directe en la seguretat i en la qualitat de vida de la població".
Des de l'ajuntament es denuncia que, "malgrat les nombroses i reiterades reclamacions adreçades al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, no s'ha rebut cap resposta ni s'ha plantejat una solució definitiva". "A més, altres projectes de futur que haurien de millorar la seguretat i la mobilitat en aquesta mateixa via, tot i haver estat tractats en diverses reunions amb responsables del departament, continuen sense avançar", asseguren.
Conseqüències del tancament
L'ajuntament apunta que el tancament de la via té conseqüències importants: el transport públic i els serveis essencials com autobusos es veuen afectats, i els vehicles d'emergència i de gran tonatge han de desviar-se per la C-35 o per la GIV-5523, amb una pèrdua de temps d'entre 15 i 20 minuts. D'altra banda, recorden que "quan les pluges també inunden altres punts del municipi, com el pont de Júnior Park o el de l'Estació de tren, les alternatives queden col·lapsades i la circulació esdevé inviable".
"No podem permetre que la seguretat i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes continuïn en risc. Exigim a la Generalitat una solució immediata i efectiva", subratlla el govern municipal, que reitera la seva "indignació" per la "passivitat" del departament de Territori.
