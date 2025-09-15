Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Josep Antoni Rosselló, nou director científic del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes

El biòleg mallorquí, que ja havia ocupat aquest càrrec entre 2008 i 2014, ha presentat als treballadors el nou Pla de col·lecció

Josep Antoni Rosselló, nou director científic de Marimurtra

Josep Antoni Rosselló, nou director científic de Marimurtra / Cedida

Redacció

Redacció

Blanes

La Fundació Carl Faust, gestora del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, ha nomenat el doctor en Biologia Josep Antoni Rosselló com a nou director científic del centre. El biòleg, nascut a Mallorca l’any 1961 i catedràtic de Botànica a la Universitat de València, tindrà com a missió orientar totes les activitats de caràcter científic que es desenvolupin al jardí, revisar textos especialitzats, assessorar en projectes de recerca i marcar les directrius del Pla de col·lecció. Durant l’acte de presentació davant dels treballadors, Rosselló ha exposat les bases d’aquest nou Pla, que estableix quines plantes es consolidaran, quines es reestructuraran i com es potenciarà la presència d’espècies singulars a Marimurtra.

El nou director del Jardí Botànic Marimurtra té una llarga trajectòria en el camp de la botànica. És autor de més d’un centenar d’articles científics recollits a les bases de dades de la Science Citation Index (SCI) i ha publicat a la revista Nature un treball sobre el genoma d’una gimnosperma. Ha treballat en centres com el Real Jardín Botánico de Córdoba, el Real Jardín Botánico de Madrid i el Jardí Botànic de la Universitat de València. A més, coneix bé Marimurtra, ja que en va ser director científic entre els anys 2008 i 2014.

La protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània

La Fundació Carl Faust, creada el 1951 pel fundador del jardí, té com a objectiu preservar i impulsar l’obra de Faust. Entre els seus objectius destaca "la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científiques".

