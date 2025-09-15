Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d’envasos d’òxid nitrós

S'han intervingut 291 ampolles de 666 grams i 70 ampolles de dos quilos que es traslladaran a una empresa especialitzada per ser destruïdes

La policia alerta que la inhalació del conegut com a gas del riure, s’ha convertit en una moda molt perillosa

Ampolles requisades per la Policia Local.

Ajuntament de Lloret de Mar

Carme Vilà

Carme Vilà

Lloret de Mar

La Policia Local de Lloret ha requisat durant el mes d'agost prop d'un miler de quilos d'òxid nitrós en 361 ampolles.

En concret, s’han intervingut 291 ampolles de 666 grams i 70 ampolles de 2 quilos. El total de quilos bruts sumats envasos i gas és de 950 quilos.

Les 361 ampolles d’òxid nitrós intervingudes han estat traslladades pel seu tractament i una empresa especialitzada s’encarregarà de la seva destrucció.

L'inspector de la Policia Local, Joaquim Martín, ha explicat que "la inhalació de forma directa pot produir diferents efectes com asfixia, perquè l'oxigen que respirem es veu alterat per la composició de l’òxid nitrós, i també pot provocar un dèficit de circulació d’oxigen al cervell, amb lesions importants, a més d’arrítmies o atacs de cor, entre altres. A més, a causa de la baixa temperatura, pot produir cremades a la gola”.

L’alcalde, Adrià Lamelas, ha assenyalat que “en el marc del pla Lloret Actua, continuem amb actuacions que contribueixen al benestar i la salut dels nostres residents i visitants" i ha afegit una felicitació pel "bon treball de la Policia Local de Lloret, per vetllar per la salut pública a la vila”

L’òxid nitrós és un gas d’efecte hivernacle que està destinat, entre altres usos, a ser utilitzat com a estabilitzador alimentari, però el seu consum directe per inhalació pot suposar greus conseqüències per la salut.

El material i les ampolles requisades per la Policia Local de Llore de Mar.

Ajuntament de Lloret de Mar

Una moda

Segons fonts policials, la inhalació d’òxid nitrós, conegut popularment com a gas del riure, s’ha convertit en una moda molt perillosa, especialment practicada per persones d’altres països que desconeixen que el seu consum no està autoritzat.

Per combatre aquesta pràctica, la Policia Local de Lloret de Mar compta amb tres procediments: un pel consumidor, per incompliment de l’ordenança municipal de civisme; un pel distribuïdor, per venda ambulant; i un altre si la distribució és a una escala major, en vehicles, motiu pel qual la denúncia es fa per infracció del Codi de Consum de Catalunya, per distribució no autoritzada de productes no aptes per consum al mercat.

