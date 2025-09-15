La primera Fira del Vehicle d'Ocasió de Blanes tanca amb un 40% de vendes
S'han exposat durant quatre dies 457 vehicles, dels quals se n'han venut 187
La Fira de Vehicles d'Ocasió de Blanes supera el 40% de les vendes en la primera edició i aconsegueix l'objectiu.
S'han exposat 457 vehicles, dels quals se n'han venut 187, un 41%.
La fira de vehicles d’ocasió i Km0 ha estat allotjada durant quatre dies, de l’11 al 14 de setembre. Organitzada per JAS amb el suport del Departament de Fires i Festes de l’Ajuntament de Blanes, el balanç ha estat totalment positiu, segons l'Ajuntament.
Tal com explicaven ahir des de l’organització, la idea inicial del projecte desenvolupat a Blanes era assolit l’objectiu de fer més del 40% de les vendes dels vehicles exposats, una fita que s’ha aconseguit plenament i s'espera poder celebrar pròximes edicions.
L'esdeveniment ha arribat a Blanes avalada per l’èxit que ja ha tingut durant onze edicions en què ja s’ha celebrat a Fornells de la Selva, així com pels tres anys en què també s’ha acollit a La Bisbal d’Empordà.
La que actualment ja és la fira de referència al territori gironí ha fiançat d’aquesta manera la seva presència a un dels indrets on, des de l’organització, hi havia ganes de ser-hi perquè és una ubicació clau: a cavall entre terres gironines i barcelonines, un lloc estratègic.
La millor jornada, el primer dia
Dels quatre dies en què s’ha allargat, la primera jornada ha estat la que ha tingut millors resultats. El dijous es van vendre un total de 72. Un inici que va sorprendre la mateixa organització, que no s’esperava encetar la trajectòria de l’experiència amb un nombre tant alt de compres per part dels visitants ,constaten fonts municipals.
A Expocasió Blanes s’han aplegat vehicles d’una gran varietat: vehicle d’ocasió, Kilòmetre 0, Gerència, Gasolina, Dièsel, Híbrids, Híbrids Endollables i Models Elèctrics. També hi havia Furgonetes Industrials, Motocicletes, Autocaravanes i Campers. Es tractava de satisfer totes les possibilitats dels vehicles motoritzats que hi ha actualment al mercat, a preus molt assequibles.
Això s’ha aconseguit a través de les promocions i ofertes que estaven a l’abast de tothom que visitava la fira. Els expositors presents han estat majoritàriament concessionaris oficials de diferents marques de vehicles, i representaven una garantia tant en el tracte als clients com en l’indispensable servei postvenda.
En total, hi hagut 10 expositors de cotxes, 1 d’autocaravanes i 1 de motocicletes.
