Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
Un vehicle ha envestit el vianant que ha mort a conseqüència de l’impacte
Un vianant ha mort la matinada d’aquest dilluns després de ser atropellat per un turisme a l’AP-7, a l’altura de Fogars de la Selva. L’accident s'ha produït al punt quilomètric 97 de l’autopista, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 00.34 hores. Per causes que encara s’investiguen, un vehicle ha envestit el vianant, que ha mort a conseqüència de l’impacte. Els dos ocupants del cotxe, un home i una dona, han resultat ferits lleus i han estat traslladats a l’hospital Josep Trueta de Girona pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
En el dispositiu d’emergència hi han intervingut deu patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i tres ambulàncies, a més del servei de suport psicològic del SEM. L’accident ha obligat a tallar la circulació en sentit sud fins a les 3.33 hores, amb desviaments per la sortida 10 de l’autopista.
Amb aquesta víctima, ja són 103 les persones que han mort enguany en accidents de trànsit a la xarxa viària catalana, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
