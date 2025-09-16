Blanes ha restringit el transport privat al centre amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat
Forma part del programa d'activitats que diumenge inclou una pedalada popular
L'Ajuntament de Blanes ha restringit els vehicles al centre avui en motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Forma part del programa d'activitats programades i que inclouen el diumenge una pedalada popular.
La restricció, amb el suport de la Policia Local, s’ha iniciat a les 9’30 h del matí tallant l’accés al Carrer Ample, l’artèria principal de circulació al centre de la ciutat. El tall està previst que s’allargui durant tota la jornada amb horari partit. És a dir: avui a les 13 h estava previst tornar a obrir-se de nou el trànsit rodat pels vehicles particulars, i es reprèn la restricció de la circulació a les 15 h de la tarda i fins les 21 h de la nit, quan es donarà per finalitzada l’acció.
Només poden circular els vehicles de seguretat i emergències, els autobusos urbans, i els veïns per accedir als aparcaments particulars. També s’haurà permès l’accés de les furgonetes i camions que abasteixen les parades del Mercat de Fruites i Verdures del Passeig de Dintre, que funciona durant el matí.
El cicle dels actes organitzats per l’Ajuntament de Blanes amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es va encetar ahir a la tarda a la Biblioteca Roberto Bolaño. Allí s’hi va acollir una xerrada gratuïta adreçada al públic de totes les edats presentada sota el títol ‘Mobilitat i Fauna Salvatge: per on es mou la fauna propera’, i la van encapçalar el tinent d’alcalde de Medi Ambient i Mobilitat, Jaume Frigola, i la cap tècnica del servei, Dolors Rosell.
Pedalada popular
La darrera activitat es farà diumenge amb una nova edició de la Pedalada Popular que començarà a 2/4 de 10 del matí. El tret de sortida de la pedalada es farà a 2/4 d’11 del matí, i es preveu que facin un recorregut per zona urbana d'uns nou quilòmetres. Està oberta a públic de totes les edats. Els menors hauran d’anar acompanyats dels pares o d’una persona adulta que se’n faci responsable durant tot el recorregut.
