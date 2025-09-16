Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Corporació de Salut de la Selva millora l'atenció en les malalties cròniques

Presenten una nova eina que ha de permetre als professionals conèixer millor tots els recursos assistencials disponibles al territori i derivar adequadament les persones fràgils

La presentació de la nova eina.

/ CSMS

Redacció

Redacció

Blanes

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva impulsa la Ruta de la Complexitat, una nova eina que ha de permetre als professionals conèixer millor tots els recursos assistencials disponibles al territori i derivar adequadament les persones fràgils i amb malalties cròniques complexes o avançades.

Aquesta iniciativa, promoguda pel Departament de Salut i la Regió Sanitària de Girona, té com a objectiu millorar la continuïtat i la qualitat de l’atenció a aquests pacients, que sovint necessiten la implicació de diferents serveis sanitaris i socials.

Per donar a conèixer la ruta, la Corporació ha organitzat una jornada formativa adreçada a professionals de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. En aquesta sessió s’han exposat els circuits i recursos assistencials existents a la zona en l’àmbit de l’atenció intermèdia (unitat de cures pal·liatives, convalescència, unitat de subaguts, unitat de llarga estada, hospitalització a domicili, PADES i la unitat de geriatria d’aguts).

Segons Jordi Valls, director d’Atenció Intermèdia de la Corporació, la Ruta de la Complexitat "representa un pas endavant en l’atenció a les persones més vulnerables, ja que facilita la coordinació entre els diferents nivells assistencials i permet oferir respostes més ajustades a les necessitats de cada pacient i de les seves famílies".

Amb la seva implantació a l’Alt Maresme i la Selva Marítima, el projecte continua el desplegament que ja s’ha iniciat en altres territoris de la Regió Sanitària Girona i reforça el model d’atenció integrada social i sanitària.

