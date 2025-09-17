Un incendi en una cuina d'un pis de Blanes deixa un ferit greu
Els Bombers l'han hagut d'evacuar amb l'autoescala
Una persona ha resultat ferida de gravetat aquest dimarts a la tarda en un incendi d’habitatge a l’àtic d’un bloc de quatre pisos a Blanes. Els Bombers han rebut l’avís a les 15:51h i han mobilitzat vuit dotacions. En arribar-hi, han comprovat que sortia fum a la part superior del cel obert i que es tractava d’un foc de cuina.
A l’interior de l’habitatge hi havia una persona que els Bombers han evacuat amb l’autoescala i han posat a disposició del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Segons les primeres informacions del efectius, la víctima ha estat traslladada en estat greu a l’Hospital de Blanes.
Els efectius han donat el foc per controlat a les 16:24h i per extingit a les 16:30h, després de fer tasques de ventilació a l’habitatge. El servei s’ha allargat mentre arribaven els tècnics de la companyia del gas, ja que les flames han provocat una petita fuita.
Finalment, el foc ha cremat la cuina de l’àtic i no s’han registrat més afectats.
