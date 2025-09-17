Lloret de Mar estarà integrada l'ATM de l'Àrea de Girona a partir de l'1 de gener
La mesura suposarà avantatges per als usuaris com la reducció del preu dels bitllets
Lloret ofereix el bus gratuït per al desplaçament a l'hospital de Blanes
Lloret de Mar estarà integrada a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de Girona, el que suposarà una reducció del cost dels bitllets i més comoditat en els desplaçaments. Serà a partir de l'1 de gener. La integració a l’ATM de Girona del servei urbà s’haurà d’aprovar en el Ple Municipal.
El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha explicat que “els serveis interurbans de bus que connecten Lloret amb la resta de municipis de Girona, com la ciutat de Girona, Blanes i Tossa, passaran a estar integrats i es podrà fer ús dels títols ATM de Girona”.
A través d’aquest acord d’adhesió a l’ATM de Girona, els usuaris gaudiran de diferents avantatges. Un dels més destacats serà l’ús de la T-16, que és un títol gratuït que permet a les persones entre 4 i 16 anys poder fer un nombre il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la qual resideixen. A més, la T-16 compta amb totes les formes de transport integrades.
La mesura es va començar a gestar el 13 de juny quan el Consell d'Administració de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Girona va aprovar la integració de les comarques i municipis que encara formen part del sistema tarifari, entre ells la comarca de La Selva. Aquest acord permet que l’Ajuntament de Lloret pugui integrar el servei urbà, que és de la seva competència i, d’aquesta manera, combinar el servei urbà i l’interurbà fent ús d’un mateix títol.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa d'hotels de la seva família