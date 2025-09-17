Lloret de Mar ofereix el bus gratuït per al desplaçament a l'hospital de Blanes
La iniciativa es posarà en marxa a partir del mes vinent
L'Ajuntament de Lloret de Mar oferirà transport gratuït per als desplaçaments a l'Hospital de Blanes. La iniciativa s'espera engegar a partir del mes vinent per tal de promoure l'ús del transport públic i facilitar els desplaçaments a tothom que tingui cita mèdica.
Per poder obtenir el bitllet gratuït caldrà adreçar-se a les oficines de l'OIAC i acreditar que es té cita mèdica. Actualment, els titulars de la targeta de transport urbà per a pensionistes ja tenen el bus gratuït.
Pel que fa a la gent gran, el seu procés per obtenir el bitllet serà a través del Casal de la Gent Gran.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas,ha destacat que “és una feina transversal entre diferents àrees de l’Ajuntament: Salut, Serveis Socials i Mobilitat. D’aquesta manera, tothom que necessiti desplaçar-se a l’Hospital ho podrà fer de manera gratuïta i d’una manera sostenible, a través del transport públic”.
La iniciativa s’anuncia en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible de Lloret, amb l’esperit de promoure l’ús del transport públic i facilitar una mobilitat més respectuosa amb l’entorn i el medi ambient.
