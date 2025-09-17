Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret de Mar ofereix el bus gratuït per al desplaçament a l'hospital de Blanes

La iniciativa es posarà en marxa a partir del mes vinent

L'Hospital de Blanes, en una imatge d'arxiu.

L'Hospital de Blanes, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

L'Ajuntament de Lloret de Mar oferirà transport gratuït per als desplaçaments a l'Hospital de Blanes. La iniciativa s'espera engegar a partir del mes vinent per tal de promoure l'ús del transport públic i facilitar els desplaçaments a tothom que tingui cita mèdica.

Per poder obtenir el bitllet gratuït caldrà adreçar-se a les oficines de l'OIAC i acreditar que es té cita mèdica. Actualment, els titulars de la targeta de transport urbà per a pensionistes ja tenen el bus gratuït.

Pel que fa a la gent gran, el seu procés per obtenir el bitllet serà a través del Casal de la Gent Gran.

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas,ha destacat que “és una feina transversal entre diferents àrees de l’Ajuntament: Salut, Serveis Socials i Mobilitat. D’aquesta manera, tothom que necessiti desplaçar-se a l’Hospital ho podrà fer de manera gratuïta i d’una manera sostenible, a través del transport públic”.

La iniciativa s’anuncia en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible de Lloret, amb l’esperit de promoure l’ús del transport públic i facilitar una mobilitat més respectuosa amb l’entorn i el medi ambient.

TEMES

  1. Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
  2. Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
  3. Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
  4. Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
  5. La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
  6. Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
  7. Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
  8. Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa d'hotels de la seva família

Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya

Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya

Sánchez "espera" que l'amnistia es pugui aplicar aviat a Puigdemont

Sánchez "espera" que l'amnistia es pugui aplicar aviat a Puigdemont

Les fotos dels guanyadors dels Premis Literaris de Girona

Les fotos dels guanyadors dels Premis Literaris de Girona

El parc eòlic marí de Roses es troba encallat al Ministeri

El parc eòlic marí de Roses es troba encallat al Ministeri

Alerten del perill del carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni: "És pitjor que abans"

Alerten del perill del carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni: "És pitjor que abans"

Lloret de Mar ofereix el bus gratuït per al desplaçament a l'hospital de Blanes

Lloret de Mar ofereix el bus gratuït per al desplaçament a l'hospital de Blanes

Multades tres empreses de busos per l’accident mortal de l'Alta Cerdanya

Multades tres empreses de busos per l’accident mortal de l'Alta Cerdanya

El debat sobre els salaris dels expresidents de la Generalitat i del Parlament es reactiva

El debat sobre els salaris dels expresidents de la Generalitat i del Parlament es reactiva
Tracking Pixel Contents