La ruta dels artistes refugiats o un rocòdrom, propostes a Tossa dels pressupostos participatius
El taller de selecció n'ha escollit deu que es podran escollir en el procés de votació
Tossa de Mar ha escollit deu propostes finalistes dels pressupostos participatius. La ruta dels artistes refugiats, la recuperació i senyalització dels espais de la Guerra Civil, la millora del Casal Parroquial, un rocòdrom al pavelló, la millora de parcs infantils del municipi, un bany amb dutxa per a persones amb mobilitat reduïda a la Platja Gran, les grades al camp municipal d’esports, la millora de l’accessibilitat al municipi i el nou enllumenat al nucli antic i un nou parc infantil al parc de Sa Riera són les propostes.
El taller de selecció es va dur a terme ahir al vespre a la Sala Trinquet de l’Ajuntament i va comptar amb la participació de 59 persones. A partir d’ara, els serveis tècnics municipals acabaran de valorar el pressupost de cada una de les actuacions.
Es preveu que el procés de votació s’obri durant el mes de novembre. Podran participar-hi totes les persones empadronades al municipi de 16 anys o més, tant de manera en línia com de forma presencial. Les propostes més votades s’executaran fins a esgotar el pressupost de 100.000 euros destinat a aquesta primera edició dels pressupostos participatius.
Les propostes que han quedat descartades en aquest procés es tindran en compte, ja sigui per traslladar-les a altres administracions competents o per incorporar-les en futurs pressupostos municipals.
Aquest procés participatiu compta amb el suport tècnic de la consultora Neòpolis i amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.
