Independents, ERC i la CUP preveuen una moció de censura a Santa Coloma de Farners
Les tres formacions tenen sobre la taula la posssibilitat de deixar fora de l'alcaldia, Carme Salamaña i situar com alcalde, el regidor d'Independents, Pep Prat
Independents la Selva (4 regidors), la CUP (4) i ERC (3) preveuen presentar una moció de censura a Santa Coloma de Farners per deixar fora de l'alcaldia, Carme Salamaña, de Junts. Segons avançava la SER, les tres formacions han pactat un acord que portaria al capdavant de l'alcaldia al cap de llista d'Independents, Pep Prat. Des de fa temps hi ha tensions entre l'oposició i el govern (Junts, PSC) a qui retreuen que no ha estat capaç de generar consensos. El 2024 les tres formacions ja van intentar un acord que va fracassar.
Els independents havien format part del govern de Salamaña uns mesos, fins al desembre de 2023 i Independents va abandonar argumentant pèrdua de confiança, deixant el govern en minoria.
Ara les tres formacions tenen sobre la taula la possibilitat de portar a terme la moció de censura.
Des de la CUP, Ousman Jangana, assegura que està sobre la taula, però que no està tancat. Respecte als motius que els han portat a presentar-la, argumenta que són diversos, però el més important "el descrèdit en l'àmbit institucional d'aquest equip de govern, que va tenir majoria que van perdre ells mateixos". Consideren que Junts i el PSC "no han estat capaços de generar consensos que pensem que necessitaven, tant per temes de serveis bàsics, com llar d'infants, neteja, o altres assumptes pel que fa a l'administració que van que el poble no vagi bé". També es queixen de no rebre informació.
El maig de 2025 els onze regidors a l’oposició van votar en contra de tots els punts de l'ordre del dia com a mostra de rebuig contra la "manera de governar".
I les tres formacions ja van fer un intent que va fracassar per presentar una moció de censura. Va ser el febrer de 2024. Llavors, la CUP va emetre un comunicat en el qual manifestava que s'havia arribat a un «consens bàsic en l'àmbit programàtic» però que «la posició intransigent» per part del cap de llista d’Independents, Pep Prat, i «la seva voluntat de ser l’alcalde sota la premissa de ser la força de la taula amb més vots», van dinamitar la taula de negociació.
Ara tornarien a tenir sobre la taula la negociació i amb Pep Prat com a alcaldable, el que hauria de facilitar l'acord que de moment asseguren que no està tancat.
ERC ha preferit no fer declaracions, a l'espera que estigui tancat l'acord de moció i Diari de Girona ha intentat, sense èxit contactar amb Pep Prat.
L'ara alcaldessa, Carme Salamaña, dona per fet que presentaran la moció de censura perquè dijous al migdia cinc dels regidors ja havien signat els documents previs a presentar la moció.
Salamaña manifesta que li sap greu la situació perquè "és el poble qui hi perd". I remarca que ha intentat "ser una alcaldessa propera a la gent". L'actual govern és molt crític amb l'oposició a qui asseguren no s'ha tingut al marge i sempre se'ls ha informat. Els responsabilitzen, a més, d'haver de pagar sis milions d'euros d'una sentència perquè desatenent les recomanacions dels tècnics van voler mantenir un litigi judicial sobre uns terrenys.
