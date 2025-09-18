El nou carril de bus ràpid entre Lloret de Mar i Blanes costarà 23 milions i el Govern licitarà les obres l'any vinent
El projecte que se sotmet a audiència pública abasta una longitud de set quilòmetres i inclou un carril bici
El nou carril de bus ràpid BRCat entre Lloret de Mar i Blanes suposarà una inversió de 23 milions d'euros i el Govern preveu licitar-lo al llarg de l'any vinent. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dijous el projectes del Departament que ara se sotmet a audiència pública i que recull les actuacions previstes per desenvolupar el corredor, amb la finalitat de millorar la mobilitat amb autobús, però també a peu i amb bicicleta entre les dues poblacions. L'actuació consistirà principalment a implantar un nou carril a la GI-682 per potenciar el servei de bus i un carril per a bicis.
Paneque ha afirmat que el BRCat entre Lloret de Mar i Blanes és "un projecte clau per a la mobilitat sostenible i activa de la Costa Brava sud", perquè transformarà el corredor de la carretera GI-682 i millorarà la connexió entre les dues poblacions.
El Departament ha aprovat tècnicament el projecte constructiu del corredor de bus ràpid Lloret de Mar-Blanes i, a partir d'aquest dijous, el sotmetrà a audiència pública a administracions i particulars interessats perquè puguin presentar al·legacions. Un cop completada la tramitació, l'aprovaran definitivament. La previsió és licitar les obres al llarg de l'any vinent.
"L'atractiu de Lloret, Blanes i la Costa Brava guanya potència", ha subratllat Paneque que ha defensat que aquestes obres suposaran una millora per als usuaris del bus, que guanyaran "més eficiència, més puntualitat i més comoditat"; per als vianants, perquè la GI-682 "deixarà de ser una barrera i esdevindrà un corredor urbà integrador" i per als ciclistes.
El projecte que ara se sotmet a audiència abasta una longitud de set quilòmetres i connecta Blanes i Lloret de Mar. El projecte preveu reconfigurar la plataforma de la GI-682 per implantar-hi nous trams de carril bus. Així, als trams que actualment compten amb un carril per sentit hi construiran un tercer carril per a bus, que s'anirà alternant en un sentit o altre. En els trams que tenen dos carrils per sentit, un estarà especialitzat per al pas de busos.
El projecte també inclou executar 6,1 nous quilòmetres de carril bici a l'avinguda de l'Estació i la GI-682 per interconnectar Blanes i l'estació de Rodalies amb Lloret de Mar. A més, enllaçaran també amb les xarxes pedalables urbanes de cada municipi.
Les actuacions també passaran per millorar l'accés a vianants i bicicletes a l'estació de tren de Blanes i construir un nou tancat per a bicis, amb capacitat per a 40. Per millorar la mobilitat, també faran accions a l'accés a l'hospital i acostaran la parada de bus al centre hospitalari.
També aixecaran una nova rotonda i una nova passera de vianants i bici a l'enllaç actual entre la GI-682 i la C-63 i faran nou passos nous de vianants a nivell, per substituir els actuals que hi ha a diferents nivells. Això permetrà millorar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.
El Departament exposa en un comunicat que les actuacions "permetran millorar la fiabilitat i regularització dels temps de recorregut de les línies de bus que circulen per aquest entorn, en especial en hores punta i temporades d'estiu". També potenciaran la mobilitat en bicicleta i afavoriran la intermodalitat entre diversos mitjans de transport.
Millores al servei de bus
El BRCat es complementa amb mesures de millora en els serveis de bus. Calculen que els usuaris podran reduir entre quatre i cinc minuts el temps de trajectes de l'L1 i L'6, arribant fins a 20 minuts en hores punta d'estiu. L'1 augmentarà freqüències de l’L1, passant de tres a quatre expedicions per hora i sentit els dies laborables. La cobertura del servei incrementarà amb la construcció de vuit parades noves amb marquesines i, progressivament, aniran incorporant busos zero emissions.
Amb aquestes actuacions, el Departament preveu augmentar la demanda de les línies 1 i 6 en un 8%. Actualment, tenen més d'1,3 milions de viatgers a l'any.
