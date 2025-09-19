53 denúncies per tinença de drogues o armes blanques i una baralla, balanç del dispositiu per la Festa Major de Vidreres
L'Ajuntament diu que els correbous s'han fet "amb normalitat" i garantint el dret de manifestació de grups animalistes
L'Ajuntament de Vidreres fa un balanç "positiu" del dispositiu de seguretat i mobilitat organitzat amb motiu de la Festa Major, que va tenir lloc del 4 al 8 de setembre. Segons exposa el consistori en un comunicat, el pla específic dissenyat per la Policia Local ha permès "garantir el desenvolupament segur de tots els actes", amb una reducció del nombre d'incidents i només amb una baralla registrada diumenge al matí. El dispositiu s'ha saldat amb la interposició de 53 denúncies per tinença de substàncies estupefaents o armes blanques, tant el cap de setmana previ com durant la Festa Major, amb l'objectiu de mantenir una política de "tolerància zero" amb les drogues i les armes.
A més, també han fet una trentena d'intervencions relacionades amb el consum de begudes alcohòliques a la via pública als voltants de la zona de Barraques, reforçant la prevenció de conductes incíviques.
El dispositiu de seguretat ha implicat tots els efectius de la Policia Local de Vidreres, juntament amb el servei de seguretat privada contractat específicament per als diferents esdeveniments. L'Ajuntament també destaca la col·laboració de la Policia de Caldes de Malavella i dels Mossos d'Esquadra, que van reforçar el dispositiu amb unitats d'ordre públic i seguretat ciutadana, un suport que l'equip de govern agraeix en un comunicat.
Amb relació als correbous i la cursa de braus, el consistori remarca que les activitats es van desenvolupar "amb normalitat i seguint la normativa vigent", garantint la seguretat de l'esdeveniment i preservant el dret de manifestació dels col·lectius animalistes.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»