Els cent anys de l'Escola Joaquim Ruyra de Blanes reviuen en una exposició
La mostra es va inaugurar dimecres i recull la història amb imatges i documents històrics
Blanes recupera cent anys de vida de l'Escola Joaquim Ruyra amb l'exposició "100 Anys d'Educació Pública" que es va inaugurar dimecres a la sala García Tornel del carrer Ample i s'havia pogut veure prèviament a Casa Saladrigas.
L’exposició està estructurada en diversos plafons on es recull la història amb imatges i documents històrics. També es reprodueixen imatges històriques de l’evolució de l’Escola de la Vila.
Durant 33 anys, el centre educatiu més antic de Blanes era conegut popularment com l’Escola de la Vila. L’any 1958, es va celebrar el centenari del naixement de l’escriptor Joaquim Ruyra, que va passar la seva infantesa i estiuejava a Blanes.
Amb motiu d’aquesta efemèride, es va decidir que el centre educatiu passés a nomenar-se Escola Joaquim Ruyra, tot i que ‘extra-oficialment’, en l'àmbit popular, es coneix com l’Escola de la Vila. En un dels plafons s’hi explica que durant la república, la línia pedagògica va seguir els propòsits de la renovació acadèmica del principi de segle, tot i que amb conflictes.
L’opció d’esquerres va haver de deixar pas forçosament amb la implantació d’un sistema pedagògic propi del règim franquista, totalment contrari al del 1931, per això els mestres de línia esquerrana van ser depurats. Entre ells, el més recordat és el mestre Napoleó Soliva, que també va ser director del centre durant un curt període de temps entre 1969 i 1970. El seu mestratge continua viu en la memòria dins i fora de l’escola.
S'hi poden trobar testimonis d’exalumnes o una evolució fotogràfica d’espais i aules amb què comptava el centre educatiu; plànols inicials i evolució de l’edifici fins a l’actualitat; com va ser la construcció de l’edifici; com va ser l’acte inaugural; excursions, sortides didàctiques i viatges a l’estranger; així com diversos plafons amb activitats de tota mena.
Entre els plafons s'hi troba un recull d'imatges amb grups de classe que hi ha hagut al llarg de 100 anys.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»