Lloret subvencionarà amb 300 euros la compra de bicicletes urbanes
L'Ajuntament escollirà diversos models i les bicis s'hauran de comprar als establiments del municipi
S'atorgaran a tothom que compleixi els requisits fins que s'esgoti la partida de 20.000 euros
L'Ajuntament de Lloret de Mar subvencionarà la compra de bicicletes urbanes per promoure la mobilitat sostenible. S'han destinat 20.000 euros i s'atorgaran 300 euros per a cadascuna de les bicis que comprin els residents.
El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha explicat que “l’Ajuntament seleccionarà diversos models de bicicleta urbana, tant elèctrica com convencional amb versions plegables i no plegables, de diferents gammes i imports, als establiments de venda de bicicletes de Lloret, que és on s’haurà de fer la compra”.
Els interessats hauran de fer una instància i les subvencions s’atorgaran per ordre de sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits, fins a finalitzar la partida disponible.
Els beneficiaris podran escollir el model que més s’adapti a les seves necessitats entre els seleccionats. La subvenció, en cada cas, serà de 300 euros. Per rebre-la, caldrà presentar la corresponent factura de la compra.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha assenyalat que “és una iniciativa més que presentem en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible de Lloret, per promoure un canvi de model cap a la mobilitat en bicicleta en lloc de vehicle privat i, així, aconseguir pràctiques més saludables i respectuoses amb el medi ambient”.
El termini per presentar sol·licituds, així com les bases per accedir a la subvenció, s’anunciarà durant la tardor d’aquest 2025.
