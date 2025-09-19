Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’incendia un cotxe en un aparcament de Blanes

L’incendi s’ha declarat al carrer Mas Torrents i ha mobilitzat cinc dotacions de Bombers

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Tony Di Marino

Blanes

Un cotxe s’ha incendiat aquest dijous al migdia en un aparcament del carrer Mas Torrents de Blanes. L’avís s’ha rebut a les 12.20 hores quan diversos veïns han alertat del fum que sortia d’un edifici. Els Bombers hi han destinat cinc dotacions que han treballat en l’extinció de les flames i en les tasques de ventilació de l’espai. Un altre vehicle estacionat al costat del que ha cremat no ha resultat afectat. L’incident no ha causat ferits i la situació ha quedat controlada ràpidament.

