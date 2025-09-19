Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
El govern (Junts-PSC) lamenta que va arribar a un acord per fer front als 3,9 milions d'euros d'una anterior sentència pel litigi dels terrenys del pavelló, però l'oposició va forçar continuar la via judicial que els ha estat desfavorable
L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha de fer front a una sentència desfavorable del Tribunal Contenciós Administratiu (TSJC) que els obliga a pagar gairebé sis milions d'euros a un particular en un litigi que va començar fa 25 anys. Té relació amb els terrenys dels Saioners, del pavelló, que es van requalificar.
L'actual govern (Junts-PSC) seguint l'assessorament legal va decidir arribar a un acord amb els demandants per pagar la quantitat quan es va rebre una primera sentència a principi d'any que obligava a pagar 3.700.000 euros, però l'oposició va impedir l'aprovació al ple optant per continuar la via judicial que ara els ha estat desfavorable.
La nova sentència eleva la quantitat que s'ha d'abonar fins als sis milions
"Malauradament, la nova sentència resultant del recurs ha agreujat la situació inicial, duplicant pràcticament la quantitat que ara el municipi haurà d'assumir que serà de 5.930.297 euros" manifesta Junts en un comunicat. Es tracta "d'un deute milionari que condiciona greument els pressupostos municipals i, per tant, els projectes i serveis previstos per als pròxims anys".
El desembre del 2023 es va rebre la sentència. El gener de 2024 l'equip de govern va convocar un ple on proposaven l'acord per pagar 2.043.000 milions i els interessos en quatre anys, un acord amb la part contrària.
Bloqueig de l'oposició
Els vots favorables van ser de Junts i PSC, i 7 en contra de la CUP, ERC i l'abstenció d'Ind x Santa Coloma.
"Estem treballant intensament per trobar solucions que minimitzin l'impacte sobre la ciutadania", diuen, i lamenten que els mateixos grups que han portat aquest desgavell de sentència han presentat una moció de censura per començar a governar.
Consideren que "la seva falta de coneixement per gestionar i governar ens ha portat a una sentència de 5.930.297 euros ferma amb poques opcions per un recurs de cassació".
L'alcaldessa, Carme Salamaña, ho qualifica de "negligència" i posa de manifest que Santa Coloma és un municipi amb un pressupost base de 17 milions i fer front a sis milions d'euros és un greu problema. Considera que els grups de l'oposició que justament ara els volen fer fora del govern "tenen una responsabilitat molt important en tot el que ha passat perquè haurem d'assumir 2,3 milions d'euros més d'un tema que podíem haver tancat". Recorda que els assessors legals no recomanaven continuar el litigi. També creuen poc probable que s'admeti un recurs de cassació, l'últim que es podria fer. El govern ha reunit a tots els grups per abordar la problemàtica juntament amb els tècnics de l'administració i advocats. Es pretén convocar un ple extraordinari, però ara creuen que ja s'haurà presentat la moció de censura. "Estem en aquest problema perquè ens hi han portat ells", diu l'alcaldessa.
El litigi va començar fa 25 anys quan es va planificar la construcció del pavelló. Deriva d’una requalificació urbanística que es va iniciar l’any 2003 per fer equipaments al costat del poliesportiu dels Saioners. Inicialment, l’Ajuntament era propietari del 60% dels terrenys i va realitzar acords amb els propietaris per a poder disposar dels terrenys.
