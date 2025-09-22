Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema un cotxe a Blanes i el fum afecta un habitatge proper

No s'han registrat ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Un incendi declarat aquesta matinada ha provocat danys materials a Blanes, després que un vehicle hagi cremat completament al carrer de l’Alhambra. El foc ha afectat la façana d’un habitatge proper i el fum s’ha introduït a l’interior de l’immoble, tot i que no s’han registrat ferits.

Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc poc després de les tres de la matinada, alertats per l’incendi d’un cotxe aparcat a la via pública. En arribar, han trobat el vehicle completament en flames, generant una gran quantitat de fum i una elevada temperatura.

La intensitat del foc ha provocat que la façana de l’edifici adjacent hagi quedat ennegrida per l’efecte directe de les flames i la calor. A més, el fum s’ha colat a l’interior del pis, tot i que no hi ha hagut persones ferides ni evacuades.

Després d’extingir l’incendi del vehicle, els Bombers han fet comprovacions a l’edifici afectat per assegurar-se que no hi hagués danys estructurals o riscos addicionals. També han dut a terme tasques de ventilació per eliminar el fum acumulat dins l’habitatge.

L’incident no ha deixat més afectacions i, un cop finalitzades les tasques de control i revisió, els efectius s’han retirat de la zona

TEMES

