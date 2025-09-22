Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes

La dona, amb antecedents, ha intentat fugir, ha xocat contra els agents i ha acabat a l'hospital amb lesions lleus

Imatge del vehicle dels Mossos accidentat. / Cedida

Redacció

Una persecució policial a la C-65 va acabar aquest diumenge amb la detenció d’una conductora de 26 anys. Els fets van començar cap a dos quarts de sis de la matinada, quan una patrulla dels Mossos va detectar el vehicle circulant de manera erràtica a l’altura d’Anglès. En rebre l’ordre d’aturar-se, va fugir a gran velocitat i va intentar envestir els agents en diverses ocasions. La persecució es va estendre fins a Riudarenes, on finalment va xocar contra un vehicle policial. La conductora va ser traslladada a l'hospital amb lesions lleus. Dins del vehicle, els agents hi van trobar objectes relacionats amb drogues i l’han acusada de conducció temerària, atemptat contra l’autoritat, resistència, desobediència i danys.

Els fets van passar cap a dos quarts de sis de la matinada d’aquest diumenge. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra circulava per la C-65, a l’altura d’Anglès, quan va detectar un vehicle que conduïa de manera erràtica: va envaïr el sentit contrari, va fer cops de volant i en alguna ocasió gairebé va impactar contra les proteccions laterals de la carretera.

Els agents li van fer senyals perquè s’aturés, però la conductora va accelerar i va fugir. En aquell moment va començar una persecució en què, en diversos trams, la dona va intentar col·lidir amb els vehicles policials. Els Mossos van demanar suport a altres patrulles.

La persecució es va allargar fins a Riudarenes, a uns 18 quilòmetres del punt d’inici. Finalment, la conductora va acabar xocant contra un vehicle policial situat al carril contrari de la C-65. Els agents, que havien previst la seva maniobra, van sortir del cotxe abans de l’impacte.

Quan la van voler detenir, la dona, de 26 anys i amb antecedents policials, va reaccionar amb agressivitat i va intentar colpejar-los. A conseqüència del xoc, va patir lesions lleus i va haver de ser traslladada a l’hospital.

En escorcollar el vehicle, els agents hi han trobat objectes relacionats amb el consum de drogues. La detinguda ha estat acusada de conducció temerària, atemptat contra els agents de l’autoritat, resistència, desobediència i danys. Les diligències encara estan obertes.

