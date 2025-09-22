Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret de Mar instal·la pilones per tancar el passeig marítim en moments puntuals

El sistema permetrà disposar d'un mecanisme per restringir la circuació durant períodes determinats o per a esdeveniments

El passeig de Mar de Lloret de Mar on s'instal·laran les pilones.

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret instal·larà les quatre pilones que regularan l'accés de vehicles al passeig marítim de forma puntual al llarg de l'any, en períodes determinats o bé per a esdeveniments.

Les pilones se situaran dues a cada extrem del passeig marítim, a banda d’altres elements de seguretat. Cadascuna estarà situada en un carril, tant d’entrada com de sortida. Es tracta de pilones d’alta seguretat. A més, també hi haurà dos panells informatius a la travessera (a la rotonda de la Terminal d’autobusos i a la cruïlla de l’avinguda Pau Casals amb l’avinguda Vila de Tossa) per informar dels dies en què la circulació estarà restringida, a més d’altres informacions d’interès sobre qüestions de mobilitat.

El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha assenyalat que “són quatre pilones destinades a regular la circulació de trànsit rodat en dies o moments determinats en què s’organitzin esdeveniments o períodes concrets i, d’aquesta manera, garantir la seguretat dels vianants. Per informar a la ciutadania d’aquestes afectacions, també hi haurà dos panells informatius”.

Les obres per instal·lar les quatre pilones es preveu que comencin a finals d’aquest mes d’octubre.

Debat sobre el tancament

La tramitació de la instal·lació de pilones retràctils amb càmeres i control d’accés al passeig va reobrir durant un plenari fa uns mesos el debat del tancament d'aquest espai que en anteriors legislatures s'havia posat a consulta. Davant la tramitació del projecte de les pilones ERC va presentar una moció demanant debatre amb la ciutadania amb un procés participatiu obert i transparent. L'alcalde, Adrià Lamelas insistia que només era una tecnologia que permetia tancar quan calia el passeig, per exemple, per a celebrar activitats, però els grups veien més enllà.

TEMES

