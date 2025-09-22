Lloret de Mar instal·la pilones per tancar el passeig marítim en moments puntuals
El sistema permetrà disposar d'un mecanisme per restringir la circuació durant períodes determinats o per a esdeveniments
L’Ajuntament de Lloret instal·larà les quatre pilones que regularan l'accés de vehicles al passeig marítim de forma puntual al llarg de l'any, en períodes determinats o bé per a esdeveniments.
Les pilones se situaran dues a cada extrem del passeig marítim, a banda d’altres elements de seguretat. Cadascuna estarà situada en un carril, tant d’entrada com de sortida. Es tracta de pilones d’alta seguretat. A més, també hi haurà dos panells informatius a la travessera (a la rotonda de la Terminal d’autobusos i a la cruïlla de l’avinguda Pau Casals amb l’avinguda Vila de Tossa) per informar dels dies en què la circulació estarà restringida, a més d’altres informacions d’interès sobre qüestions de mobilitat.
El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha assenyalat que “són quatre pilones destinades a regular la circulació de trànsit rodat en dies o moments determinats en què s’organitzin esdeveniments o períodes concrets i, d’aquesta manera, garantir la seguretat dels vianants. Per informar a la ciutadania d’aquestes afectacions, també hi haurà dos panells informatius”.
Les obres per instal·lar les quatre pilones es preveu que comencin a finals d’aquest mes d’octubre.
Debat sobre el tancament
La tramitació de la instal·lació de pilones retràctils amb càmeres i control d’accés al passeig va reobrir durant un plenari fa uns mesos el debat del tancament d'aquest espai que en anteriors legislatures s'havia posat a consulta. Davant la tramitació del projecte de les pilones ERC va presentar una moció demanant debatre amb la ciutadania amb un procés participatiu obert i transparent. L'alcalde, Adrià Lamelas insistia que només era una tecnologia que permetia tancar quan calia el passeig, per exemple, per a celebrar activitats, però els grups veien més enllà.
