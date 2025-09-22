Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts

Independents de la Selva, CUP i ERC critiquen la manca de transparència i de diàleg de l'actual govern

El portaveu de la CUP, Ousman Jangana, d'Independents de la Selva, Pep Prat, i d'ERC, Joan Casalprim, presenten la moció de censura al govern de Junts i PSC.

El portaveu de la CUP, Ousman Jangana, d'Independents de la Selva, Pep Prat, i d'ERC, Joan Casalprim, presenten la moció de censura al govern de Junts i PSC. / Aleix Freixas (ACN)

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Santa Coloma de Farners

Les tres formacions a l'oposició de Santa Coloma de Farners (Independents de la Selva, CUP i ERC) han presentat aquest dilluns al matí una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts. Actualment, l'equip de govern està format per Junts i PSC i sumen sis regidors dels disset que hi ha al consistori. Es tracta d'un govern en minoria i que les formacions de l'oposició han criticat reiteradament en els últims anys per la manca de diàleg i de transparència. Ara, es preveu que el nou govern estigui encapçalat per Pep Prat, el portaveu d'Independents de la Selva, que va ser la segona força en les últimes eleccions i va obtenir un regidor menys que Junts. Les tres forces sumaran onze regidors i tindran la majoria absoluta al plenari.

