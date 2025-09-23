Els 15 anys de tasca a Gàmbia d'una ONG de Blanes es mostra en una exposició
L'entitat ha ajudat a desenvolupar agrícolament un petit municipi de 7700 habitants
L'ONG de Blanes pel 'Desenvolupament Agrícola de Kuwonku' (Gàmbia) celebra els 15 anys amb una exposició. L'entitat ha aconseguit que un petit municipi progressi sobretot en el desenvolupament agrícola però també ajuda en temes educatius i sanitaris.
L'any 2010 es posava en marxa l'ONG blanenca 'Associació pel Desenvolupament Agrícola de Kuwonku i el seu Districte' a Gàmbia, impulsada per un matrimoni de Blanes: Roser Bitlloch i Pere Gual. Kuwonku és un poble d'uns 7.700 habitants, la meitat dels quals són infants, situat al nord-est de Gàmbia. Està molt mal comunicat, ja que per arribar-hi des de la capital Banjul calen set hores de cotxe per carretera, creuar el riu Gàmbia amb un transbordador, i una hora i mitja més de cotxe per camins sense asfaltar.
Tot i aquestes complicacions, en Pere i la Roser han aconseguit que aquest poble progressi especialment en el seu desenvolupament agrícola amb la dotació de maquinària. D'altra banda, també s'ha incidit especialment en dos altres aspectes: l'educació i la sanitat.
Ara, amb motiu d'haver complert els 15 anys de vida, han organitzat una exposició fotogràfica. La mostra s'acollirà a Casa Saladrigas fins al 30 de setembre, i es va inaugurar aquest passat dissabte.
A banda dels dos fundadors, a l'acte inaugural també van assistir membres de la junta de ll'ONG persones vinculades amb l'entitat, així com el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Blanes, Quique Pérez, i altres representants municipals. També familiars i amics, que majoritàriament formen part del voluntariat que ha fet possible que creixés el projecte.
15 anys de treball continuat a Kuwonku
Tant en Pere com la Roser coincideixen en definir l'experiència que han viscut i seguiran encapçalant com de totalment positiva: "Hem donat, hem rebut, hem après i estem orgullosos d'haver pres la decisió d'engegar aquest projecte a l'Àfrica". També agraeixen a totes les persones que han fet possible poder seguir el camí encetat.
De fet, tal com s'explica en imatges a l'exposició, quan van arribar per primer cop a Kuwonku van saber que aquell no seria només un lloc de pas. Amb els anys, el vincle amb la comunitat s'ha anat fent més fort, fins al punt que van decidir construir-hi una casa. Un projecte compartit amb cooperants professionals i treballadors de la Cooperativa Agrícola Kuwonku. Fet a poc a poc, amb mans i cors i, sobretot, moltes ganes que tirés endavant.
La casa ha esdevingut en un espai viu on es troben persones, idees i il·lusions. Ha acabat sent un punt de trobada per a tots els/les cooperants i voluntariat, un espai per conviure, descansar, conversar i fer créixer, des de dins mateix, tot un poble. Un projecte que mira lluny, però neix de prop. Tots dos remarquen que des de la proximitat i el reconeixement mutus es poden construir arrels compartides que travessen continents i transformen vides.
Recolzament de Hana Vályi i Roger Gooper
La fotògrafa Hana Válvyi va créixer i viure la seva infància, escola i anys d'escolta a Sezimovo Ustí, a la República Txeca. Tot i que va començar a estudiar Economia, el seu desig de viatjar i fotografiar la van portar a formar-se amb el reconegut fotògraf Ondrej Nef. Des de llavors, ha recorregut Europa i països com el Marroc, l'Índia o Mèxic, i ha exposat la seva obra a Praga, Tábor, Sobeslav, Blanes i Nova Delhi, entre d'altres localitats.
L'any 2011 va viatjar a Gàmbia i al poble de Kuwonku amb el seu company Roger Cooper, periodista, escriptor i etimòleg. A més a més de conèixer el país, volien descobrir el projecte agrícola que en Pere i la Roser impulsaven amb la comunitat i, si era possible, donar-hi suport. Les fotografies que formen part de l'exposició allotjada a Casa Saladrigas són un testimoni d'aquells primers anys i una finestra oberta a una cultura llunyana i fascinant.
Agricultura, Educació i Sanitat
El què en un principi era un projecte agrícola, s'ha anat completant amb altres serveis igualment importants com són l'educació i la sanitat. La primera fita s'ha treballat principalment a través de l'escola que atén els nens i nenes del poble i dels voltants, així com d'un ambulatori. Moltes famílies fan grans esforços perquè els seus infants –especialment les nenes- puguin estudiar. Per reforçar aquests esforços, l'ONG ha proporcionat material escolar per a més de 370 alumnes de primària i secundària cada any.
També s'han fet millores en infraestructures, com la reforma de l'escola i dels habitatges del professorat, i s'ha reforçat el paper del professor responsable dels apadrinaments, qui també coordina la distribució dels materials i dels àpats escolars. A més a més, recentment s'ha creat una petita biblioteca comunitària per fomentar la lectura i l'aprenentatge més enllà de l'aula.
Un hospital a Gàmbia
Pel que fa a l'àmbit sanitari, es va posar en marxa un ambulatori. Ara bé, durant la inauguració Pere Gual va donar més detalls d'un dels projectes més ambiciosos que tenen actualment entre mans: posar en marxa un hospital, que significarà un cost de 180.000 € De moment, compten amb el suport dels alcaldes de tots els pobles del voltant, que de fet van demanar-los que fessin l'hospital.
