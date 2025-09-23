Els Comuns donen suport a la manifestació de la Plataforma del Transport Públic de Sils
Els diputats Lluís Mijoler i Júlia Boada es reuneixen amb veïns de Vallcanera i Les Comes, que alerten del seu aïllament respecte al nucli del municipi
Els Comuns han expressat el seu suport a la manifestació convocada per aquest dijous 25 de setembre a Sils sota el lema "Per un transport digne!". La protesta està organitzada per la Plataforma del Transport Públic i vol denunciar la manca de connexions que pateixen els veïnats de Vallcanera i Les Comes.
El diputat al Parlament i portaveu dels Comuns a la Comissió de Territori, Lluís Mijoler, i la diputada al Congrés per Girona, Júlia Boada, es van reunir ahir amb una vintena de veïns d’aquestes zones. Segons va explicar la regidora dels Comuns a Sils, Cristina Simó, "en aquests dos veïnats hi ha unes 2.000 persones, prop d’un 35% de la població del municipi, que tenen moltes dificultats per accedir a serveis bàsics o a l’estació de tren, que està al centre del poble".
Es veuen sovint aïllats
Els veïns denuncien que les persones que no poden conduir es veuen sovint aïllades, ja que depenen de familiars o coneguts amb vehicle privat per desplaçar-se al metge, a l’estació o a la biblioteca. També alerten que molts joves recorren els 6 a 8 quilòmetres fins al centre de Sils en bicicleta o patinet, amb el risc que això comporta, mentre que la mainada té dificultats per socialitzar-se per la manca d’un transport directe cap a l’escola.
"La inacció de l’alcalde és completament injustificable, ja que negar el dret al transport públic és també negar l’accés a serveis fonamentals com la sanitat", afirma Júlia Boada. Per la seva banda, Lluís Mijoler remarca que "tot i que un servei no sigui competència d’un municipi, no significa que no sigui de la seva incumbència" i afegeix que "s’ha demostrat la relació entre la manca de transport i afectacions en la salut mental".
Finalment, com a primer pas, els Comuns han acordat amb la Plataforma que els veïns de Vallcanera i Les Comes puguin comparèixer al Parlament per exposar-hi la seva situació.
