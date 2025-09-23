Incendi en una casa de Massanes sense ferits
L’incendi ha cremat completament una estança de la casa
Els Bombers han extingit un incendi en una casa de tres plantes situada al carrer Farigola, a la urbanització Sant Roc de Massanes. L’avís del foc s’ha rebut cap a un quart de dues de la matinada d’aquest dimarts a través del telèfon d’emergències 112.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han localitzat l’incendi desenvolupat en una de les estances de l’habitatge. El foc ha cremat completament l’habitació afectada, mentre que la resta de la casa ha quedat plena de fum.
Els Bombers han dut a terme tasques d’extinció i de recerca per descartar la presència de possibles víctimes, així com treballs de ventilació per eliminar el fum acumulat. Afortunadament, no s’ha registrat cap ferit.
El servei s’ha donat per finalitzat a dos quarts de tres de la matinada. Els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també han actuat en el servei. Les causes de l’incendi es troben actualment sota investigació.
