Una quarantena d'activitats al Blandae Ciutat Romana durant tres dies
Blanes incorpora novetats al festival que recupera l'època romana amb tres cercaviles al nucli històric i jocs familiars
Blanes ha programat una quarantena d'activitats per al festival Blandae Ciutat Romana. Se celebrarà del 3 al 5 d'octubre. Com a novetats hi haurà cercaviles al nucli històric, i jocs infantils i familiars.
El municipi tornarà a reivindicar els seus orígens, viatjant dos mil anys enrere durant l'època romana. Les tres primeres edicions es presentava com les 'Jornades Romanes Blanda-ae', però l'any passat ja es va decidir fer-ho amb una altra denominació, de manera des del 2024 es coneix com a 'Blandae, Ciutat Romana'. Inclourà els principals atractius de les darreres edicions com recreacions històriques i les activitats per a tots els públics –especialment l'infantil i familiar-, i la V Fira Romana.
Per anunciar l'esdeveniment s'han donat cita al Passeig de Mar on tindrà lloc principalment 'Blandae, Ciutat Romana' l'alcalde, Jordi Hernández; el tinent d'alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez; i una representació de Legió V Macedònica de Blanes, que participarà activament a les jornades romanes.
El festival està organitzat pel Departament de Fires i Festes, i compta amb la implicació i complicitat del servei de l'Arxiu i Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Blanes i Promoció de la Ciutat, així com la participació de diverses entitats. Les activitats s'allotjaran en quatre escenaris.
Mercat romà
La zona principal serà el Passeig de Mar, on s'arrenglaran els diferents ingredients de què està composat el programa. Així, hi haurà les parades de la V Fira Romana, amb artesania de tota mena amb ambientació de l'època, els tallers i jocs per participar en activitats infantils i familiars, el tipus de públic que més sovinteja.
Espai de recreacions històriques
En aquest darrer sentit, els Tallers Infantils funcionaran durant tot el dia: el divendres de 17 a 20 h, i el cap de setmana de 10'30 a 13'30 h i de 17 a 20 h. A la platja de davant el recinte romà hi haurà un altre dels principals esdeveniments: l'Espai Arena que s'enclava a la platja, amb recreacions històriques i espectacles programats al llarg de tots tres dies amb diferents horaris. Per la seva banda, les parades d'artesania i alimentació funcionaran el divendres dia 3 de 17 h a 22 h; el dissabte 4 de 10 h a 22 h, i el diumenge dia 5 de 10 h a 20 h.
Al llarg dels tres dies hi haurà espectacles militars i lluites de gladiadors, així com altres al·licients amb Legio V Macedònica de Blanes, Manaies Iuniores de Blanes, Legio i Itàlica de Bulgària, Gruppo Storico Romano i Gruppo Storico Sabino d'Itàlia; Gesta Gladiatoria de Viladecans, així com ibers Aur-Art de Castelló i el Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona. Així, hi haurà exhibició de tàctiques militars i de combat, explicacions de medicina romana, o bé el jurament del Sacramentum, entre d'altres.
Jocs per a Famílies
Dues de les principals novetats d'aquest any són, d'una banda, els Jocs per a Famílies que es faran a la zona del campament, on la canalla podrà sentir-se un legionari o legionària romana per uns minuts emprovant-se la també seva vestimenta i armes de complement. De l'altra, es faran tres cercaviles pel nucli històric de la ciutat: la primera la tarda del divendres amb totes les entitats que formen part de les jornades romanes; la segona dissabte al migdia amb la Legio V Macedònica; i finalment la tarda del mateix dissabte amb la Legio i Itàlica.
Visites al Jaciment Arqueològic Romà, Conferència i Ra·li Fotogràfic
Al marge de les recreacions històriques i activitats de caràcter més lúdic, 'Blandae Ciutat Romana' inclou dues activitats de caràcter estrictament històric i més autèntiques, adreçades especialment per a entesos i aficionats a aquest període dels nostres orígens. Una d'elles seran les quatre Visites Guiades que es faran al Jaciment Arqueològic Romà d'Els Padrets, a càrrec d'un guia d'excepció: el director de les excavacions que s'han estat realitzant durant tots aquests anys, l'arqueòleg Joan Llinàs.
Les dues primeres es faran dissabte a la tarda: a les 17 h i a les 18 h; i l'endemà diumenge les altres dues: a les 10'30 h i a les 11'30 h. L'altra activitat de caràcter més acadèmic de les jornades romanes serà una conferència que també protagonitzarà l'arqueòleg Joan Llinàs. Tindrà lloc el divendres 3 d'octubre a 2/4 de 8 del vespre al Primer Casino de Blanes, i tractarà sobre 'Els materials arqueològics de la ciutat romana de Blanes'.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts
- El «malson» d’una família per aconseguir una plaça en un centre d’educació especial