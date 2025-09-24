Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un home per un cultiu de 800 plantes de marihuana a Vidreres

La policia ha trobat la plantació en un indret de difícil accés a Caulès, on vivia l'arrestat de 24 anys

El cultiu de marihuana desmantellat a Vidreres / Ajuntament de Vidreres

Tony Di Marino

Vidreres

Un operatiu policial ha detectat un cultiu amb prop de 800 plantes de marihuana a Vidreres, en un indret de difícil accés a la zona de Caulès conegut com el sot de l’infern. En l’operatiu, realitzat aquest dilluns, es va detenir un home de 24 anys, de nacionalitat albanesa i sense antecedents, que vivia en un campament al costat de la plantació. L'arrestat està acusat d’un delicte contra la salut pública.

La Policia Local de Vidreres va rebre informació sobre l’existència de la plantació i, gràcies al coneixement del territori, va aconseguir trobar-ne l’emplaçament malgrat la dificultat d’accés. En la primera inspecció es va constatar la presència de les plantes, d’uns 1,80 metres d’alçada, i del campament on residia el detingut. El cas es va traslladar als Mossos d’Esquadra, que dilluns van dur a terme la intervenció amb la col·laboració de la Policia Local i membres de l’Agrupació de Defensa Forestal .

L’Ajuntament de Vidreres ha agraït la coordinació de tots els cossos implicats i ha reafirmat el seu compromís en la lluita contra les activitats il·lícites que, segons el consistori, perjudiquen la convivència i la seguretat ciutadana.

