Dos ferits en un accident entre dos cotxes a Vidreres

Ambdós han estat evacuats al Trueta afectats de poca consideració

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Un accident de trànsit aquesta matinada de dimecres a la carretera C-63, a Vidreres, ha provocat dues persones ferides. La col·lisió, que ha tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada, ha estat entre dos cotxes.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Segons informen els Bombers, les dues persones ferides presentaven lesions de poca consideració, tot i que una d'elles es queixava de fortes molèsties a l'esquena. Ambdues han estat traslladades a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Els Mossos han gestionat la retirada dels vehicles, que han estat apartats al voral per tal de restablir la circulació amb normalitat.

