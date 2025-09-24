Dos ferits en un accident entre dos cotxes a Vidreres
Ambdós han estat evacuats al Trueta afectats de poca consideració
Un accident de trànsit aquesta matinada de dimecres a la carretera C-63, a Vidreres, ha provocat dues persones ferides. La col·lisió, que ha tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada, ha estat entre dos cotxes.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Segons informen els Bombers, les dues persones ferides presentaven lesions de poca consideració, tot i que una d'elles es queixava de fortes molèsties a l'esquena. Ambdues han estat traslladades a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Els Mossos han gestionat la retirada dels vehicles, que han estat apartats al voral per tal de restablir la circulació amb normalitat.
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts