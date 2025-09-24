Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sergi Serramitja deixa l’alcaldia de la Cellera de Ter

L’anunci s’ha fet públic a través d’una publicació a les xarxes socials

El fins ara alcalde de la Cellera de Ter, Sergi Serramitja Garangou, ha anunciat aquest dimecres que deixa l’alcaldia, però que continuarà com a regidor.

Serramitja ha explicat que el motiu de la seva decisió és el trencament del pacte amb Junts, que l’obligaria a governar en minoria, un fet que, segons ell mateix, ha estat acordat per les dues parts.

Ho ha comunicat en una publicació a les xarxes socials, on assegura que pren la decisió “amb responsabilitat i serenitat” i pensant “sempre en el bé del municipi”.

L’encara alcalde, que ha estat al capdavant de l’Ajuntament durant dos anys i tres mesos, afirma que marxa amb “l’orgull d’haver servit el poble amb tota la dedicació i energia” i agraeix la confiança rebuda.

A banda de la seva activitat política, Serramitja és cuiner i propietari d’un restaurant.

