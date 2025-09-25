Arbúcies farà una actuació integral a un carrer on retirarà canonades de fibrociment
L'Ajuntament invertirà 600.000 euros en la remodelació del carrer Loreto Mataro i també a les voreres del carrer Estenedor
L'Ajuntament d'Arbúcies retirarà les velles canonades de ferro i fibrociment dins el projecte de remodelació integral del carrer Loreto Mataró i l'actuació a les voreres del carrer Estenedor. La substitució de tota la canonada de la xarxa d'aigua de les dues vies permetrà solventar les nombroses pèrdues i retirar el material contaminant. El projecte es va aprovar en un ple celebrat dilluns.
El projecte compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua de 300.000 euros, una subvenció del PUOSC de 135.000 euros, i una aportació municipal de més de 165.000 euros.
Les canonades de fibrociment, compostes principalment de ciment i fibres d'amiant s'han anat retirant de moltes poblacions en els darrers anys. A causa de la perillositat de l'amiant per a la salut (que pot causar malalties com asbestosi i càncers), la seva producció i ús estan prohibits des de l'any 2002, i es requereixen protocols específics per a la seva retirada i gestió.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha explicat que "amb aquestes obres als carrers Loreto Mataró i Estenedor, seguim amb aquell pla integral que vam començar fa 12 anys de remodelació de tots els carrers del poble mica en mica". Malauradament, constata, "no es pot arribar a tot, i el pressupost que es pot assignar a carrers cada anualitat, enguany el destinarem a aquestes dues vies del municipi”.
Al carrer Loreto Mataró, es farà una remodelació integral, ja que es renovarà la xarxa d’aigua, actualment formada per conduccions de fibrociment que resulten insuficients. Les noves canonades s’instal·laran sota les voreres i no pas sota la calçada, fet que permetrà ampliar-les fins a un metre i mig i millorar les condicions d’accessibilitat i de pas dels vianants. A més a més, s’asfaltarà tota la via per tal de millorar la circulació dels vehicles.
Al carrer Estenedor, els treballs se centraran en les dues voreres. A la banda esquerra, des de l’Ajuntament fins a l’aparcament de la Farga, es renovarà tota la xarxa d’aigua i les 18 escomeses particulars, i se substituiran les antigues canonades de fibrociment per noves conduccions de polietilè d’alta densitat. Aquesta actuació obligarà a eliminar la línia d’arbrat existent, però alhora permetrà ampliar l’espai de pas i renovar tot el paviment amb un panot d’àrid vist, seguint el model del centre del municipi. També es preveu substituir la vorada actual per regularitzar el traçat de la vorera.
A la banda dreta del mateix carrer, on hi ha un petit tram pavimentat amb formigó i en mal estat, es durà a terme una reurbanització completa. El nou espai es resoldrà amb un paviment colorejat i una línia de llambordes, un acabat que ja s’ha utilitzat en altres punts del nucli urbà i que millorarà notablement la imatge del carrer.
