Blanes compta amb dos nous sotsinspectors de la Policia Local
Aquest dijous han pres possessió del càrrec
Redacció
La Policia Local de Blanes compta amb dos sotsinspectors: els agents Alejandro Meléndez Barrero i Francisco Muriel Cordero,.
Aquest dijous s’ha formalitzat la seva presa de possessió com a sotsinspectors de la Policia Local de Blanes en un acte institucional celebrat a la Sala de Plens Maria Dolors Oms de l’Ajuntament de Blanes. Fins ara sergents, han assumit oficialment el nou càrrec després d’haver superat els processos de selecció corresponents. Tots dos sotsinspectors començaran aviat un curs a l’Escola de Policia de Catalunya, mentre ja desenvolupen les seves funcions en el nou càrrec.
L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Blanes i responsable polític de la Policia Local, Jordi Hernández, acompanyat de l’inspector en cap, Francisco Javier Jarillo. També hi han assistit el cap de Protecció Civil, Xavier Benet; diversos regidors i regidores del consistori; el secretari municipal, Alfred Lacasa; i el tècnic de Recursos Humans, Rafael González.
L’alcalde Hernández ha destacat la important tasca de la Policia Local, subratllant la seva funció de proximitat amb la ciutadania i l’elevat grau de professionalitat que demostren dia rere dia en el seu servei, informa l'ajuntament en un comunicat.
Més de 45 anys d’experiència conjunta
Amb gairebé 45 anys d’experiència combinada al cos, Francisco Muriel i Alejandro Meléndez aporten un ampli bagatge a la nova responsabilitat. Francisco Muriel, el més veterà, celebrarà aquest novembre 35 anys de servei. Va iniciar la seva carrera a la Guàrdia Civil l’any 1990, amb diverses destinacions, i el 2002 es va incorporar a la Policia Local de Blanes. Ha exercit càrrecs de cap de torn i ha estat responsable de les Àrees de Trànsit Operatiu, Recursos Materials i Armament, fins a ascendir a sergent el 2021.
Alejandro Meléndez, nascut a Blanes, es va incorporar a la Policia Local l’any 2005 i forma part d’una nissaga familiar de policies locals: el seu avi i el seu pare també van formar part del cos durant dècades. Meléndez va ascendir a caporal el 2015 i a sergent el 2021.
